Puebla proyecta 130 millones de pesos con primera edición del "Foodie Black Week 2026"

Puebla, Pue. Con la realización en Puebla, por primera vez, del festival culinario más importante de Europa “Foodie Black Week”, se prevé una derrama económica superior a 130 millones de pesos, anunció la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra).

Víctor Gabriel Chedraui, titular de la dependencia estatal, destacó que ese evento en Puebla fortalecerá la dinámica económica de las grandes ciudades y consolidará nuevas oportunidades de crecimiento.

Comentó que está prevista la participación de al menos 500 restaurantes de varios países, quienes darán a conocer sus ofertas gastronómicas.

Afirmó que la iniciativa reforzará la estrategia estatal para impulsar la gastronomía como motor económico y plataforma de identidad regional ante mercados nacionales e internacionales.

Puntualizó que en este evento también el sector productivo local tendrá una participación importante, ya que podrán buscar oportunidades de ser proveedores.

“La llegada de la primera edición internacional de la 'Foodie Black Week' posiciona a Puebla en una plataforma global que favorece a productores, restauranteros y prestadores de servicios mediante nuevas alianzas y oportunidades de mercado”, ahondó.

Gabriel Chedraui dijo que este anuncio fortalece las expectativas de crecimiento económico y turístico para 2026.

El director y socio fundador del evento, Juan José Mateos, afirmó que la "Foodie Black Week" impulsa a los sectores restauranteros, hoteleros, bares y centros de entretenimiento mediante promociones, activaciones y beneficios exclusivos para poblanos y turistas.

De acuerdo al gobierno del estado, Puebla tiene más de 32,000 comercios registrados, lo cual abre la posibilidad de superar las metas establecidas para esta edición internacional.