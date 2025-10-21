Puebla tiene como prioridad integrar más cooperativas para aumentar comercialización: Sedetra

Puebla, Pue. La integración de cooperativas tiene que ser una prioridad en Puebla, pero debe ir acompañado de la capacitación y el convencimiento, sobre todo en el sector rural, donde hay oportunidades de una mejor comercialización y hasta oportunidades de exportación, comentó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.

Recordó que hay 43 cooperativas conformadas y se tienen en proceso de hacer otras 130, con lo cual se busca proteger y organizar al sector rural contra el intermediarismo.

Comentó que las cooperativas operando en las distintas zonas del estado se dan, a partir de identificar a grupos de productores que vendían sus cosechas, pero con bajos rendimientos monetarios al vender a los acaparadores.

Mencionó que estas sociedades tienen objetivos claros de vender con calidad y a buen precio, por ello el promover esa organización, la cual ahora genera resultados a corto plazo y evita que sigan los abusos de los “coyotes”.

Recordó que al pasar de 7 a 27 regiones identificadas con la actualización del mapa productivo se logra tener más participación del campesino, así como identificar las áreas de oportunidades.

Reconversión productiva

Indicó que, a partir de la reconversión productiva, se pueden generar cooperativas con las que productores puedan salir del rezago y ayudar a que no siga creciendo, pues en los últimos 5 años se reportó que la pobreza aumentó hasta 60% en Puebla.

Gabriel Chedraui resaltó que pueden acceder a créditos con tasas de interés más bajas con respecto a la banca comercial, ya que el gobierno del estado y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) tienen financiamientos de 80,000 hasta un millón de pesos para potenciar sus actividades productivas.

“Algunas de las cooperativas van enfocadas a la estrategia Hecho en México y la Marca Puebla 5 de Mayo, propuestas que, al igual que el programa Formemos Cooperativas, ayudan a la ciudadanía, brindando trabajos y una identidad”, resaltó.

Asimismo, dijo que, a través del programa Formemos Cooperativas hay el objetivo de apoyar el desarrollo de emprendimientos que deseen promover su negocio como una alternativa más formal o que se encuentren bajo alguna figura legal de la economía.

De esta forma, aquellas familias que dependen principalmente de un negocio propio, evitan el riesgo ante una crisis económica. Los participantes de este proyecto mejoran la calidad de sus productos, fortalecen su estructura y acceden a nuevos mercados.

De igual manera, el titular de la Sedetra refirió que en lo que va del año se registró un crecimiento sostenido del cooperativismo, con muchas personas que apoyaron el programa, mismo que impulsa la economía social y solidaria.