Economía mandaría señales de mayor dinamismo para los siguientes meses

La economía mexicana estaría mandando señales de un mayor dinamismo en el segundo trimestre del año, de acuerdo con la última lectura del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En abril, el Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía mexicana, se ubicó en un nivel de 99.8 puntos, lo que si bien es un incremento de 0.05 puntos mensuales, continúa por debajo de su tendencia de largo plazo, que es de 100 puntos.

En este sentido, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, señaló que el que este indicador continúe por debajo de su tendencia de largo plazo sugiere que la economía mexicana se encuentra en fase recesiva.

Los datos del Inegi mostraron que desde diciembre del 2024 el Indicador Coincidente se ha ubicado por debajo de su tendencia de largo plazo, mientras que con el dato de abril hiló siete meses de avances mensuales.

El SIC es una herramienta que permite identificar en qué fase del ciclo económico se encuentra la economía mexicana -expansión, recesión, depresión y recuperación- y está compuesto por una serie de parámetros que se divide en dos indicadores que se guían por la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Bajo este enfoque, una recesión es un periodo entre un pico y un valle. Una expansión es un periodo entre un valle y un pico. Además, una recesión implica una caída significativa y generalizada de la actividad económica”, señaló el Inegi en su comunicado.

Dentro del reporte, el dato de abril del Indicador Coincidente se explicó principalmente por el avance de cuatro de sus seis componentes, mientras que sólo uno cayó y el Índice de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios al por menor se mantuvo sin cambios.

Así, mientras que el componente sobre los Asegurados Trabajadores en el IMSS cayó 0.5 puntos en abril, las Importaciones Totales mostraron un crecimiento mensual de 0.25 puntos.

Mejor desempeño

En el caso del Indicador Adelantado, que busca anticipar los puntos de giro del Indicador Coincidente, el Inegi informó que en mayo éste se ubicó en un nivel de 100.9 puntos, por arriba de su tendencia de largo plazo. Además, creció 0.08 puntos, con lo que hiló 14 meses al alza.

“La tendencia al alza del indicador adelantado envía la señal de que la economía mexicana podría mostrar mayor dinamismo en los siguientes meses, aunque preocupa que, a pesar del desempeño del indicador adelantado, la economía mexicana no despega”, consignó Gabriela Siller.

El avance en el Indicador Adelantado se dio pese a la caída de tres de los componentes del mismo, así como un estancamiento en el que se refiere al Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que no mostró variación mensual alguna.

En tanto, la caída más drástica se dio en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, con un retroceso de 0.10 puntos, mientras que la Tendencia del Empleo en las Manufacturas mejoró en 0.13 puntos.