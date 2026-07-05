"Merecíamos ese título": la tristeza cubre a Brasil tras caer ante Noruega

La euforia que reinaba en Rio de Janeiro antes del silbatazo inicial se apagó de a poco este domingo, cuando la ilusión brasileña de conseguir su sexto Mundial de fútbol quedó sepultada tras el segundo gol de Noruega.

En una tradicional calle de bares de Copacabana, donde cientos de personas ocupaban la calzada ataviadas con camisetas verdeamarelas y banderas, la fiesta y la música dieron paso a la resignación.

"Creo que merecíamos ese título. El brasileño es un pueblo muy luchador, que todos los días sale a trabajar, todos los días está en la lucha, creo que era un momento de felicidad que merecíamos, pero es muy triste", dijo a la AFP Ivo Magalhães, de 26 años, con el rostro compungido.

Brasil cayó 2-1 ante Noruega, con un doblete de Erling Haaland (79' y 89') que sentenció el partido antes de que Neymar descontara de penal en el 90+9, en lo que Magalhães describió como el último gol del astro brasileño en una Copa del Mundo.

Apenas un rato antes, el optimismo reinaba en todos los rincones del país.

En el Fan Fest en la playa de Copacabana, donde unas 10.000 almas siguieron la transmisión del juego, los cánticos y bocinas se escuchaban varias cuadras a la redonda.

Pero se convirtieron en gritos de desesperación cuando los minutos transcurrían sin que la Seleçao convirtiera.

"Fue un juego muy bueno, pero fallamos más que ellos", resumió tras el final Rondinelli da Silva, de 49 años, que lucía sombrero y camiseta brillantes con los colores de la bandera brasileña.

Para Martim Manuel, el primer error fue no tener a Neymar en el campo para patear el primer penal, que Bruno Guimarães falló en el primer tiempo.

"Faltó una mejor decisión ahí", dijo este hincha de 33 años, en una crítica velada al italiano Carlo Ancelotti.

- "La vida sigue" -

No todos en la calle expresaban el mismo abatimiento.

"Estamos tristes, pero no pasa nada, ¿verdad? El juego continúa, la vida sigue. Ahora solo nos queda esperar que al menos ganen los equipos de Latinoamérica", dijo Isadora Poeira, de 27 años, en referencia a Argentina, Colombia y México, que todavía siguen.

Para Brasil, que no gana el título desde 2002, es la tercera eliminación seguida antes de semifinales.

Bajo el mando de Ancelotti, quien asumió la banca de la Canarinha en mayo de 2025, el equipo ganó su grupo y avanzó a octavos tras un ajustado 2-1 sobre Japón.

Pero no fue suficiente frente a una Noruega que el propio Ancelotti había definido como un rival "difícil, con estructura y organización".

El equipo de Stale Solbakken, en su primer Mundial en 28 años, avanza a cuartos de final y se enfrentará al vencedor del partido entre México e Inglaterra.

A pocas cuadras del Fan Fest, en un bar sobre la playa de Leme, hinchas noruegos celebraban el pase a cuartos con sus camisetas y banderas rojas y azules y la ya famosa "remada vikinga".

- "El sueño acabó" -

La ola de desilusión llegó pronto a los titulares de los principales medios de Brasil.

"El sueño acabó. Brasil es eliminado por la Noruega de Haaland por 2 a 1 y bate récords negativos", resumió el portal de noticias Uol.

"Brasil cae, el sueño de los hexa en Estados Unidos acaba", escribió Folha de Sao Paulo, que agregó: "Los noruegos reman, triunfan y dejan a Brasil en la playa en la Copa del Mundo".

"La Seleçao cae en los octavos y hace el peor mundial en 36 años", tituló el diario O Globo.

La Confederación Brasileña de Fútbol, por su parte, transmitió un mensaje de aliento a la "torcida" verdeamarela.

"La historia de la Selección Brasileña está marcada por grandes logros, pero también por momentos que fortalecen nuestro camino. Hoy nos despedimos del Mundial, seguros de que volveremos aún más", aseguró.