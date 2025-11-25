Proponen hacer obligatorio el tamiz visual escolar en Jalisco

Guadalajara, Jal. Diputados locales y médicos oftalmólogos presentaron en el Congreso local, una iniciativa para establecer como obligatoria la aplicación de un tamiz visual en todas las escuelas públicas de primaria y secundaria, así como la asignación de recursos permanentes para su operación.

La propuesta que fue presentada por el diputado Isaías Cortés Berumen, presidente de la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, busca modificar la Ley General de Salud del Estado de Jalisco para que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, implemente programas permanentes de detección y corrección visual en edad escolar, un paso que los especialistas consideran clave para mejorar el desempeño académico y evitar pérdidas de largo plazo tanto para las familias como para la economía jalisciense.

"Las pruebas de agudeza visual deben realizarse de forma sistemática en las escuelas públicas de primaria y secundaria; es por ello, que proponemos reformar la Ley General de Salud del Estado de Jalisco para que la propia Secretaría de Salud, en coordinación con a Secretaría de Educación, implementen programas permanentes de tamiz visual escolar", enfatizó el diputado.

Impacto de las afectaciones visuales

La iniciativa se apoya en datos de organismos internacionales que evidencian el impacto financiero de la falta de diagnóstico temprano.

El diputado Cortés Berumen, indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 2,000 millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad visual y que la mitad de estos casos pudo haberse prevenido.

Añadió que tan solo la falta de corrección visual representa pérdidas económicas globales superiores a los 260,000 millones de dólares anuales, debido a reducción en productividad, bajo desempeño escolar y limitaciones laborales posteriores.

El legislador jalisciense mencionó que de acuerdo con la Asociación Americana de Optometría, uno de cada cuatro niños en edad escolar tiene un problema de visión, y muchos no lo saben. Indicó que la falta de diagnóstico oportuno puede derivar incluso en discapacidad visual permanente.

La evidencia internacional muestra que, cuando los estudiantes reciben exámenes gratuitos y acceso a lentes, su rendimiento académico mejora de forma significativa, subrayó.

Proyectan presupuesto escalable

En Jalisco, la reforma de 2022 reconoció la salud visual como un servicio básico, pero el programa dependía de disponibilidad presupuestal, lo que limitó su implementación. En cambio, la nueva iniciativa busca cerrar ese vacío legal.

Cortés Berumen adelantó que se espera una primera asignación de alrededor de 800 millones de pesos en 2026 para arrancar el programa, incluso antes de que la reforma sea aprobada. Una vez incorporada en la ley, el objetivo es escalar el presupuesto gradualmente para cubrir, en una primera fase, a las primarias de las ciudades medias del estado.

"El presupuesto del estado de Jalisco en Educación es de 46,000 millones de pesos, pero se destinan 38,000 millones a la nómina de los maestros y solo tenemos 7,000 millones de pesos. En Salud, el presupuesto son 20,000 millones de pesos y 8,000 millones se van a nómina; nos quedan 12,000 millones de pesos. Esto es, en Salud y Educación tenemos libres para programas, 19,000 millones de pesos. Estamos buscando que 800 millones se pudieran destinar a este programa".

Énfasis en escuelas públicas

Por su parte, José Antonio Paczka Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, refirió que en Jalisco hay 8.8 millones de personas de las cuales, 2.9 millones tienen 17 años o menos; es decir, son niñas, niños o adolescentes.

"Afortunadamente hay un gran porcentaje que están en el sistema escolar. El sistema escolar tiene al 90% de todos los niños y de ellos el 88% están en el sistema de escolaridad pública. Ahí hay entonces esa oportunidad muy grande para poder identificar a tiempo, tratar oportunamente y, desde luego, maximizar el proyecto de vida de cada niña, de cada niño", subrayó.

El especialista mencionó que en México y en Jalisco, "se estima que entre 3 y 4 de cada 10 niños tienen algún error refractivo; es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo. La miopía, hoy en día se conoce como una epidemia, y la pandemia la catapultó porque el uso excesivo de pantallas genera un crecimiento excesivo en el número de personas con miopía".

Destacó asimismo que hay estimaciones de que en una década, podría llegar al 50% la cifra de niñas y niños con miopía o algún otro error refractivo.