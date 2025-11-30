Prolongan hasta 2026 el plan de manejo para tierra de Vulcan en Playa del Carmen

Cancún, QRoo.- El plan de manejo de la recién creada Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto no estará listo sino hasta el primer o segundo trimestre de 2026 ante las implicaciones que tendrá ese documento en el litigio internacional que enfrenta al gobierno mexicano con la trasnacional estadounidense Vulcan Materials, propietaria de la mina Calica, ubicada dentro de esta reserva.

El documento debía estar listo desde mediados de 2025, según anunció Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero hoy se sabe que están siendo sumamente cuidadosos con las implicaciones de éste para evitar nuevos litigios con la minera norteamericana.

Y es que el plan de manejo determinará el uso que se le podrá dar a las tierras que esta empresa posee dentro de la ANP, por lo que se ha venido retrasando su publicación.

Juan Carlos Romero Gil, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la Península de Yucatán y mar Caribe, aseguró que aunque se tiene un avance importante, se están aún haciendo consultas con ejidatarios y sobre todo con propietarios privados para evitar que una vez publicado el documento se interpongan amparos.

“Ya estamos ya en la fase terminal del documento, Insisto todos

todos estos procesos llevan un proceso de consultas para evitar amparos para evitar procesos de regresivos. Entonces, todos están en consulta del programa”.

El decreto de creación de esta ANP se publicó el 24 de septiembre de 2024, apenas unos días antes de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras no poder comprar la mina Calica y el resto de tierras que posee la firma estadounidense en Playa del Carmen de donde extraía piedra caliza para exportarla a la Unión Americana.

El litigio derivado de este desacuerdo se dirime ante el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), donde Vulcan Materials inició una demanda por 1,900 millones de dólares contra el gobierno mexicano por impedirle que se siga extrayendo material pétreo del subsuelo de Playa del Carmen.

El área natural Felipe Carrillo Puerto tiene una superficie total de 53,227 hectáreas, de las cuales 4.4% corresponden a las 2,387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a la trasnacional Vulcan Materials, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y del muelle Punta Venado, desde donde embarcaban hasta el año pasado el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a la Unión Americana.

La justificación para incluir las tierras de Vulcan en la nueva ANP refiere que el impacto de las actividades extractivas en la mina Calica ha llegado a tal grado que “se han expuesto nueve cuerpos de agua tras la remoción de la vegetación y la roca caliza.

Sin embargo, una vez llegado el gobierno de Claudia Sheinbaum se anunció que de nuevo están en búsqueda de un acuerdo de compra-venta con la empresa que al mismo tiempo zanje el litigio internacional que se dirime ante al CIAT.