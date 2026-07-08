Morelos avanza en certificación del mezcal

El gobierno de Morelos concluyó la etapa de acompañamiento a los 23 municipios incluidos en la Denominación de Origen (DO) del Mezcal, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la certificación, trazabilidad y comercialización del producto.

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) informó que realizó la cuarta jornada regional de capacitación dirigida a titulares de las áreas de desarrollo económico municipal, con la participación de representantes de Xochitepec, Emiliano Zapata, Temixco, Jiutepec, Yautepec y Tepoztlán.

Durante la jornada, los representantes recibieron información técnica sobre el proceso de certificación de la cadena agroindustrial del mezcal, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016.

El titular de la SDEyT, José Víctor Sánchez Trujillo, señaló que avanzar en la certificación del mezcal permitirá fortalecer al campo y generar mayores oportunidades para los productores mediante estrategias que incrementen el valor agregado de sus productos y faciliten su posicionamiento en nuevos mercados.

Asimismo, destacó que la coordinación con los gobiernos municipales ha permitido acercar información y herramientas técnicas a las regiones mezcaleras del estado para impulsar una cadena productiva más competitiva.