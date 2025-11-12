Prevén que 2026 refleje retos para la creación de empleo

Querétaro, Qro. El próximo año podría continuar la cautela en la creación de empleo, debido al entorno de incertidumbre, consideró la directora de Operaciones de ManpowerGroup México, Beatriz Robles.

Plantear expectativas sobre el próximo año, refirió, es complejo debido a que hoy las empresas están haciendo planeaciones a corto plazo.

“Antes podíamos planear por periodos de tiempo mucho más largos ya hoy con tanta incertidumbre en el medio ambiente estamos teniendo que planear en periodos de tiempo mucho más cortos. En específico, creo que va a ser un año con muchos retos, en muchos aspectos, porque el factor de incertidumbre va a continuar en el ambiente y me parece que eso va a generar todavía cautela en la creación de empleo”, expresó.

Respecto a las tendencias de contratación para la región centro y los factores que impactan en que en algunos periodos sean más moderadas, enlistó los efectos de la incertidumbre que provocan las políticas arancelarias de Estados Unidos a México.

Adicional, el próximo año se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de temas en materia de Estado de Derecho, la seguridad, la certidumbre a los inversionistas, entre otros elementos multifactoriales que han limitado que se generen más empleos formales en el país.