Ocupación hotelera baja en tres destinos de Querétaro

Querétaro, Qro. Durante abril la ocupación hotelera registró una caída anual de dos dígitos en los municipios de Querétaro, Tequisquiapan y San Juan del Río, los cuales, forman parte de las ciudades del interior del país que mide el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur).

De 37 ciudades, que evalúa el sistema en esa categoría, los tres destinos queretanos están entre los 10 con las mayores caídas anuales.

San Juan del Río encabezó el descenso más significativo de todas las ciudades de esa clasificación, al perder 20.3 puntos porcentuales, de acuerdo con los registros federales pasó de 49.2 a 28.9% de ocupación entre abril del 2025 y el mismo mes de este año.

Después, en el Pueblo Mágico de Tequisquiapan la ocupación hotelera se contrajo 10.4 puntos porcentuales, descendió de 34 a 23.6% en un año.

Enseguida se colocó la ciudad de Querétaro, donde la ocupación se redujo 10.1 puntos porcentuales, pasó de 63.6 a 53.4% entre abril del 2025 y abril del 2026.

En general, los destinos del interior del país agruparon una ocupación de 45.9% en abril reciente, experimentando una reducción anual de 3.4 puntos porcentuales; de las 37 ciudades, en 22 cayó anualmente la ocupación, en 14 aumentó y no se contó con información de una ciudad.

Es así que las 10 ciudades con el mayor descenso anual son San Juan del Río, Hermosillo, Culiacán, Campeche, Pachuca, Toluca, Coatzacoalcos, Tequisquiapan, Querétaro y Valle de Bravo.

Al contrario, la decena que más creció la integran Colima, Morelia, Tlaxcala, San Juan de los Lagos, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Celaya, Chihuahua y Villahermosa.

Reservaciones acumuladas

La ocupación acumulada en el primer cuatrimestre del año, entre las ciudades del interior del país, fue de 45%, 1.9 puntos porcentuales inferior al año anterior.

Otra vez San Juan del Río encabezó la lista con una caída de casi 12 puntos porcentuales en la ocupación, al pasar de 47.5 a 35.6% de ocupación hotelera entre en el primer cuatrimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Al interior de Querétaro, Tequisquiapan tuvo una reducción de 3.6 puntos (de 26.6 a 23 por ciento). Y en Querétaro la caída fue de 2.9 puntos (de 55.6 a 52.7 por ciento).

A nivel nacional, de las ciudades del interior, Querétaro ocupó el noveno lugar por la ocupación acumulada en el primer tercio del año, San Juan del Río se colocó en el lugar 24 y Tequisquiapan en el lugar 35, entre 36 localidades que dispusieron de información.

La mayor demanda de hospedaje en los primeros cuatro meses del año la registró Colima, seguida de Pachuca, Mérida, Hermosillo y Puebla, que compartieron reservaciones superiores a 55 por ciento.

En general, todas las regiones —tanto destinos con playa como sin playa— reportaron una caída anual en los niveles de ocupación del primer cuatrimestre del año. En abril, solamente las grandes ciudades lograron un crecimiento en la ocupación, respecto al 2025.