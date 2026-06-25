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Economía

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Inflación en EU sigue demasiado alta, pero política de tasas está bien posicionada: John ⁠Williams

El ⁠presidente de la Reserva Federal ‌de Nueva York afirmó que "es imprescindible que ​la inflación se restablezca de ‌forma sostenida".

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Reuters

El ⁠presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John ⁠Williams, dijo el ⁠jueves que, aunque es probable que las presiones inflacionarias se moderen este año, siguen siendo demasiado elevadas, al tiempo que retrasaba sus previsiones para que la inflación volviera al objetivo del 2% de la Fed.

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"En lo que respecta a la estabilidad de precios de nuestro doble mandato, la inflación es, sin lugar a dudas, elevada y se sitúa muy por ⁠encima del objetivo ⁠a ⁠largo plazo del 2% (del Comité Federal ⁠de Mercado Abierto)", y "es imprescindible que la restablezcamos de forma sostenida hasta nuestro objetivo a largo plazo del 2%", afirmó Williams en el texto ⁠de un discurso.

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