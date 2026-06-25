Lectura 1:00 min
Inflación en EU sigue demasiado alta, pero política de tasas está bien posicionada: John Williams
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York afirmó que "es imprescindible que la inflación se restablezca de forma sostenida".
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el jueves que, aunque es probable que las presiones inflacionarias se moderen este año, siguen siendo demasiado elevadas, al tiempo que retrasaba sus previsiones para que la inflación volviera al objetivo del 2% de la Fed.
Te puede interesar
"En lo que respecta a la estabilidad de precios de nuestro doble mandato, la inflación es, sin lugar a dudas, elevada y se sitúa muy por encima del objetivo a largo plazo del 2% (del Comité Federal de Mercado Abierto)", y "es imprescindible que la restablezcamos de forma sostenida hasta nuestro objetivo a largo plazo del 2%", afirmó Williams en el texto de un discurso.