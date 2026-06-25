Wall Street cierra dispar, tecnológicas amplían caídas

La Bolsa de Nueva York cerró este jueves con resultados mixtos tras una sesión volátil para el sector tecnológico, luego de que la caída de las acciones de Apple eclipsara las cifras récord del fabricante estadounidense de chips de memoria Micron.

Las acciones tecnológicas revirtieron las ganancias iniciales y acabaron bajando, lo que lastró al Nasdaq, ya que a los inversionistas les preocupaba el gasto de las grandes empresas tecnológicas en inteligencia artificial y quién correrá con los gastos.

El Nasdaq Composite, que sigue la evolución de las acciones tecnológicas, cayó un 0.46% para ubicarse en 25,350.60 unidades, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.14% a 1,920.62 unidades, mientras que el S&P 500 terminó prácticamente sin cambios a 0.01%, en 7,357.49 puntos.

El sector tecnológico se vio particularmente afectado por la fuerte caída de Apple. El jueves, la compañía subió los precios de sus computadoras Mac, iPads y varios accesorios en todo el mundo, debido al aumento vertiginoso del costo de los chips de memoria, impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de la tercera empresa más grande del mundo por capitalización de mercado cayeron un 6.12%, hasta los 275.15 dólares, una pérdida de más de 250,000 millones de dólares con respecto al día anterior.

Microsoft (+3.46%, hasta los 352.83 dólares) también anunció el jueves que aumentará el precio de sus consolas de videojuegos Xbox en todo el mundo entre 100 y 150 dólares a partir del 1 de agosto, citando las mismas razones que Apple.

Dado su poder de mercado, la caída de estos dos gigantes tuvo un fuerte impacto en la bolsa estadounidense.

Esto eclipsó el desempeño financiero histórico del gigante de los chips Micron (+15,74%, hasta los 1213,56 dólares).

La empresa con sede en Idaho reportó un aumento interanual del 346% en sus ingresos durante el trimestre actual, alcanzando los 41,460 millones de dólares, y un incremento de quince veces en su beneficio neto, hasta los 28.240 millones de dólares.

Según David Morrison, de Trade Nation, estos resultados podrían "restaurar la confianza en un sector que recientemente ha sufrido un duro golpe".

Los inversionistas están cada vez más preocupados por las elevadas valoraciones del sector y la rentabilidad futura de las inversiones en IA, que los gigantes tecnológicos financian mediante deuda.

"El mercado se ha dado cuenta de que los espectaculares beneficios e ingresos de una empresa significan que, a la larga, alguien más está pagando el precio", dijo Carol Schleif, directora de inversiones de BMO Family Office. "Para que Micron genere el tipo de beneficios e ingresos que genera, tiene que ser a costa de otra empresa".

El fabricante de chips de memoria Sandisk también se disparó. Qualcomm, Western Digital y Seagate Technology registraron fuertes subidas.

Datos económicos en la mira

En el ámbito económico, el mercado reaccionó con relativa calma a la publicación el jueves del índice de inflación PCE de mayo, que se situó en su nivel más alto en tres años (4,1% interanual).

Estas cifras están en línea con las expectativas del mercado financiero y refuerzan la confianza de los inversores en una posible subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal antes de fin de año, según Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos para el primer trimestre también se revisó al alza, esta vez de forma significativa, hasta el 2.1% anualizado, frente al 1.6% estimado previamente.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable al cierre de la jornada anterior, en el 4.39%.