Peso mexicano rompe racha negativa y gana terreno ante el dólar tras datos de inflación en EU

El peso mexicano ganó terreno contra al dólar la jornada de este jueves. La divisa local rompió una racha negativa y registró avances en un mercado que asimilaba indicadores de Estados Unidos y que, a su vez, mantenía la mira en la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

El tipo de cambio revirtió durante la jornada su tendencia a la baja y terminó esta sesión en el nivel de 17.4842 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.6248 unidades ayer, con los datos oficiales del Banxico, esto significó para la moneda nacional una ganancia de 14 centavos o de 0.80% por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, caía 0.14% hasta 101.43 puntos.

La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron este jueves en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados internacionales y tras datos económicos de Estados Unidos que reafirmaron las expectativas de alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

Banxico mantiene su tasa de interés y pausará recortes

La Junta del Banco de México decidió de manera unánime mantener su tasa clave de interés en un 6.5%, en línea con lo esperado.

El banco central dijo que será apropiado conservar su tasa de interés en ese nivel, ⁠al considerar que la postura monetaria sigue siendo adecuada para enfrentar los riesgos del entorno macroeconómico.

La autoridad considera que el balance de riesgos respecto de la ⁠trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza. "Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones", afirmó el Banxico.

Además, dejó en un 3.5% su pronóstico para la inflación general al cierre de 2026, mientras ajustó marginalmente su previsión para la inflación subyacente, de un 3.4% a un 3.5%.

Gabriela Siller, directora de análisis del local Banco Base, explicó en un breve mensaje difundido en sus redes sociales que el tipo de cambio "no reaccionó al anuncio que dio a conocer el Banco de México".

"Ya se esperaba que se mantuviera la tasa de interés, no hay señales para movimientos futuros y el comunicado tampoco cambió", explicó la analista.

Sin embrago, el tono del anuncio de Banxico apuntaló la demanda por activos mexicanos, en una sesión en la que el dólar cayó desde máximos de 13 meses.

"Desde mi punto de vista, para las próximas sesiones, el sesgo técnico del peso sigue siendo constructivo", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de la firma EBC Financial Group.

"De mantenerse el apetito por el 'carry trade' gracias al paraguas del 6.50% de Banxico, el tipo de cambio buscará consolidar el quiebre de los 17.50, situando su siguiente soporte estructural en la zona de los 17.42-17.38 pesos por dólar", agregó el experto.

Cifras económicas

En los indicadores, Estados Unidos registró una inflación del 4.1% interanual en mayo, su nivel más alto en tres años, según el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la presión de los precios sobre los estadounidenses.

La escalada de los precios experimentó un repunte súbito tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que disparó, entre otros, los costos de la gasolina.

El PCE también subió fuertemente respecto a abril, cuando se situó en el 3.8%.

En tanto, la inflación subyacente del PCE, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3.4%.

El aumento de los precios del combustible hizo que los consumidores estadounidenses gastaran en mayo 151,200 millones de dólares más que en el mismo mes del año anterior en gasolina y productos relacionados.

En tanto, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció a una tasa anualizada revisada al alza de 2.1% durante el último trimestre, frente al dato anterior de 1.6%.