Irán advierte que no garantizará seguridad de buques que naveguen fuera de su jurisdicción en Ormuz

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), el organismo creado por Irán el pasado mes de mayo para gestionar el tráfico marítimo en el paso de Ormuz, advirtió este jueves que no puede garantizar la navegación "segura" de aquellas embarcaciones que transiten fuera de su jurisdicción.

"Cualquier navegación fuera de las rutas designadas por la PGSA no está cubierta por la garantía de paso seguro y no estará sujeta a la cobertura de seguro ni de responsabilidad civil correspondiente", señaló en un breve mensaje en sus redes sociales.

El organismo, creado para contrarrestar el bloqueo impuesto en ese entonces por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra los puertos iraníes, se deslindó por lo tanto de estos buques, al afirmar que "las consecuencias de navegar por rutas no autorizadas son responsabilidad exclusiva del propietario, el operador y el capitán de la embarcación".

Estas declaraciones llegan en una jornada en la que un buque carguero fue alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, según anunció el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), lo que provocó que la Organización Marítima Internacional (OMI) suspendiera de forma temporal su plan para evacuar a 11,000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz.

Precisamente la gestión del paso de Ormuz está siendo objeto de debate entre Irán y Omán, que señaló este mismo jueves que no se cobrará por el tránsito marítimo, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen cruzar este paso estratégico, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Teherán a finales de febrero.