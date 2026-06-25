Ecuador vence 2-1 a Alemania y clasifica a 16vos del Mundial 2026

Contra todos los pronósticos, Ecuador venció 2-1 a la clasificada Alemania este jueves a las afueras de Nueva York y obtuvo el pase a dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

En su primera victoria contra los tetracampeones mundiales, la Tricolor ganó desde atrás gracias a anotaciones de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') en el MetLife Stadium en East Rutherford.

Leroy Sané (2') puso adelante a la Mannschaft, que llegó a Nueva Jersey con el pase y el liderato del Grupo E asegurados. Ecuador, en tanto, avanzará como uno de los ocho mejores terceros.