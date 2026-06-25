Costa de Marfil vence 2-0 a Curazao y avanza a dieciseisavos de final

Costa de Marfil superó este jueves por primera vez la fase de grupos de un Mundial al ganar 2-0 a Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 como segundo del Grupo E.

Con este resultado, Alemania y Costa de Marfil quedaron con seis puntos cada uno en el Grupo E, pero los germanos fueron primeros por su victoria en el duelo directo.

Ecuador, que venció a la misma hora a Alemania por 2-1 terminó en tercer lugar con cuatro unidades y aseguró su lugar en la segunda ronda como uno de los mejores terceros, mientras que Curazao se despide del Mundial 2026 con un punto.

Los goles de la victoria de los Elefantes este jueves en Filadelfia ante los curazoleños fueron anotados por Nicolas Pepe a los 7 y 64 minutos.

Pepe, atacante del Villarreal, aprovechó un fallo defensivo para anotar con un preciso taconazo con la izquierda la primera diana, mientras que la segunda llegó tras un zurdazo al palo largo.

Costa de Marfil había participado previamente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde no logró superar la fase de grupos.

Alineaciones:

Curazao: Eloy Room - Joshua Brenet, Jurien Gaari (Gervane Kastaneer, 77), Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville (Tyrese Noslin, 77) - Juninho Bacuna, Livano Comenencia (Jeremy Antonisse, 61), Leandro Bacuna, Tahith Chong - Juergen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Costa de Marfil: Yahia Fofana - Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Christopher Operi, Guela Doue - Franck Kessie (Jean Michael Seri, 77), Ibrahim Sangare, Yan Diomande (Bazoumana Toure, 67), Amad Diallo (Christ Inao Oulai, 46) - Nicolas Pepe (Elye Wahi, 67) y Bonny (Oumar) Diakita, 67). DT: Emerse Faé