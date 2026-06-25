Bolsa Mexicana de Valores cierra con ganancias y termina con racha negativa

Las bolsas de valores de México finalizaron con una racha negativa y registraron ganancias en las negociaciones de este jueves 25 de junio. Los índices locales subieron en una jornada que estuvo atenta a indicadores económicos en Estados Unidos, mientras que en el ámbito local se mantuvo la mira en la decisión de política montearia del Banxico.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 1.72% a 67,416.22 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.66% al nivel de 1,352.23 unidades.

Gráfico del índice líder S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores al cierre de la sesiónd el jueves 25 de junio de 2026.Tradingview

El mercado bursátil local mostró signos de recuperación durante esta sesión, luego de una racha negativa provocada por la volatilidad de Wall Street y los avances en el conflicto en Medio Oriente, en las que Estados Unidos e Irán sostienen negociaciones de paz.

Las acciones de la minera Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, encabezaron las ganancias, con un avance de un 5.27%, a 792.65 pesos. Les siguieron los títulos de la cementera GCC, que subieron un 4.06%, a 208.42 pesos.

Al inicio de la penúltima jornada de la semana el S&P/BMV IPC registró avances luego de que los inversionistas mostraron apetito por firmas ligadas al sector aéreo.

En tanto, el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años bajó cuatro puntos base, a un 8.88%, mientras que la tasa a 20 años cedió dos puntos base, a un 9.41%.

Banco de México mantiene su tasa de interés

El Banco de México (Banxico) dio a conocer este jueves que mantuvo sin cambios su tasa clave y señaló que será apropiado conservarla en su nivel actual, reforzando expectativas de una pausa prolongada en la política monetaria.

La Junta de Gobierno del banco central dejó la tasa interbancaria a un día en un 6.50%, en línea con lo esperado ampliamente por el mercado. Analistas prevén que el referencial permanezca estable durante el resto de 2026 y a lo largo de 2027.

En tanto, en Wall Street, el Nasdaq y el S&P cerraron a la baja lastrados por las caídas de las acciones de las grandes tecnológicas, mientras que el Dow Jones cerró con un alza mientras los inversionistas asimilaban los nuevos datos económicos.

Las acciones tecnológicas revirtieron las ganancias iniciales y acabaron bajando, lo que lastró al Nasdaq, ya que a los inversionistas les preocupaba el gasto de las grandes empresas tecnológicas en inteligencia artificial y quién correrá con los gastos.

El Departamento del Comercio de Estados Unidos publicó el jueves una serie de datos. La inflación PCE siguió aumentando en mayo, superando el 4.0% por primera vez en tres años debido al alza de los precios de la energía, lo que podría acercar a la Reserva Federal (Fed) a una subida de las tasas de interés.

En respuesta al aumento de las presiones inflacionarias, los operadores prevén que la Fed suba las tasas de interés al menos 25 puntos básicos antes de que termine el año, según datos de LSEG.

(Con información de Reuters).