Hezbolá acusa a Israel de un ataque que dejó tres muertos en Líbano

El movimiento islamista libanés Hezbolá, aliado de Irán, acusó este jueves a Israel de una "flagrante" violación del alto el fuego, al afirmar que el ejército israelí lanzó un dron y mató a tres civiles en el sur de Líbano.

El grupo dijo que el ataque fue una "agresión directa" contra "civiles", mientras que Israel había afirmado previamente que había matado a combatientes de las filas de Hezbolá.

Hezbolá señaló que se trataba de la tercera "violación flagrante" por parte de Israel "del alto el fuego al que se ha comprometido hasta ahora".