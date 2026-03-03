Nayarit alista reforma a ley de turismo para regular tiempos compartidos

El estado de Nayarit impulsa una reforma integral a la Ley de Fomento al Turismo con el objetivo de profesionalizar la venta de tiempos compartidos y garantizar la certeza jurídica de los turistas, señaló a El Economista el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado.

"Vamos a lanzar una campaña interna donde daremos a conocer que los tiempos compartidos solamente se adquieran con los hoteles que estén dentro de un listado oficial"; los establecimientos que acrediten cumplir con estrictos criterios de transparencia y protección de datos recibirán una insignia o distintivo oficial que les permitirá operar bajo este esquema de comercialización.

Esto luego de que el jueves pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara al complejo turístico Kovay Gardens, tras identificarlo como parte de una red de fraude de tiempos compartidos vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de prácticas engañosas para vender y cobros excesivos no autorizados a tarjetas de crédito; los complejos turísticos señalados compartían datos sensibles de los propietarios con el cártel, que a su vez contactaba a las víctimas, haciéndose pasar por abogados o agentes que prometían comercializar sus tiempos compartidos a cambio de pagos por adelantado.

La secretaría de Turismo estatal no cuenta con un censo sobre el mercado de tiempos compartidos, ya que su objetivo no es fiscalizar las ventas, sino garantizar la transparencia en los procedimientos, “que lo que se vende se vende con un contrato adecuado de confidencialidad y que los datos del turista no serán pasados a terceras personas”, explicó el funcionario.

El censo será sobre “quiénes están vendiendo y cómo lo están vendiendo”, con el objetivo de implementar una regulación efectiva que proteja tanto a los turistas como a los prestadores de servicios, abarcando desde los grandes hoteles hasta los pequeños establecimientos.

La red de estafa fue ubicada en la zona de Bahía de Banderas, compartida entre Nayarit y Puerto Vallarta. “En el estado se vio implicada una propiedad; sin embargo, el centro de operación estaba en otro lugar completamente alterno a Nayarit, de un universo de 700 hoteles, solamente uno tuvo esta condición”.

Ante este panorama, “el tema de la ley de tiempos compartidos estamos trabajando con los diferentes estados de la República Mexicana, que también enfrentan una situación bastante compleja, para alinearnos todos en una situación de mayor supervisión”.

Nuevo polo de desarrollo del Pacífico

La iniciativa estará lista en un plazo máximo de dos semanas para ser turnada al Congreso del Estado, se trata de una adición a la Ley de Fomento al Turismo existente, lo que permitirá agilizar su aprobación y establecer con claridad el reglamento operativo, en el que se contempla que los establecimientos que no lo acaten puedan ser clausurados.

El paquete de reformas incluye modificaciones para el ordenamiento turístico, como la creación de “polígonos de alta afluencia turística”, que permitirá al gobierno estatal intervenir en aquellas localidades donde la presión de visitantes supera la capacidad de los municipios, para brindar servicios públicos. Asimismo, se establecerán mecanismos para la regulación de servicios de alojamiento temporal a través de plataformas digitales.

Nayarit concentró el 19% de la inversión turística de todo México al cierre de 2025, se proyecta la incorporación de más de 3,600 nuevas habitaciones de hotel durante el bienio 2026-2027. La oferta actual es de 27,000 cuartos de hotel, complementados con 6,000 alojamientos temporales en plataformas digitales.