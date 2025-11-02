Náuticos de Cancún se deslindan de vínculos con empresa acusada de tráfico de personas

Cancún, QRoo.- Luego de que se identificó a una red de traficantes de personas que operaban desde Cancún, se difundieron también imágenes de personas vinculadas a cámaras empresariales que aparecen en actos públicos con el líder de los acusados por el gobierno de Estados Unidos.

Ante ello, el sector náutico de Cancún se deslindó de cualquier vínculo con la red criminal, al tiempo de anunciar la separación de una de sus integrantes en tanto se realizan las investigaciones.

“Primero que nada, aclarar que ninguna de las personas enlistadas en el comunicado de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo o ha tenido relación directa con los Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQ), sin embargo, sí identicamos a una empresa afiliada que tenía cercanía con una de las personas señaladas; derivado de ello directiva de nuestra organización tomó la decisión de suspenderla temporalmente de nuestra asociación, en tanto se esclarezca está situación”, señaló Ricardo Muleiro, director de ANQ.

La medida está prevista en el reglamento interno de esta cámara empresarial, la cual deberá esperar las investigaciones del caso para reintegrar o separar definitivamente a la empresa y persona física aludida.

Lo anterior deriva de las publicaciones en redes sociales que semanas atrás realizó una mujer con cargo directivo en una marina de Cancún, acompañada de Vikrant Bhardwaj, quien aparece señalado directamente de encabezar una red de tráfico de personas.

El grupo criminal operaba una red que movilizaba migrantes desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia, utilizando rutas aéreas y marítimas, principalmente a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, y coordinando su traslado hacia la frontera norte del país.

Las sanciones estadounidenses incluyen a Vikrant Bhardwaj, su esposa Indu Rani, dos socios más y 16 empresas con operaciones en México, India y Emiratos Árabes Unidos, entre ellas varias con domicilio en Quintana Roo.

“Que se entienda muy bien, ninguna de estas personas estuvo afiliada a la ANQ, pero una empresa miembro sí tuvo cercanía con una de estas personas, por lo que se toma la determinación de suspenderla temporalmente”, insistió Ricardo Muleiro sobre las motivaciones que llevaron a la suspensión de una de sus empresas afiliadas.

Añadió que en todo momento los Asociados Náuticos de Quintana Roo siempre han condenado cualquier tipo de actos en contra de marco normativo e impulsan siempre un turismo legal, justo y equitativo.