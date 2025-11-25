Mujeres aportan más del 70% del trabajo no remunerado en los hogares queretanos

Querétaro, Qro. El trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados (TNRH) alcanzó un valor de 156,429 millones de pesos en el estado, equivalente a 19.2% del Producto Interno Bruto (PIB) local de 2024, reportan los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM, 2024).

Las mujeres llevan la mayor carga, debido a que aportan 70.7% de ese valor y 29.3% es contribución de los hombres. Así, del 19.2% que representa el TNRH del PIB local, 13.6 puntos son trabajo que desempeñan las mujeres y 5.6 puntos es aportación de los hombres.

En un año la contribución al PIB aumentó 3.2 puntos porcentuales, debido a que en el 2023 representó 16% del PIB estatal, de acuerdo con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre las 32 entidades federativas, Querétaro fue la octava con mayor aumento anual en la aportación que tiene el trabajo no remunerado en la economía estatal, incluso superó el aumento nacional que fue de 0.7 puntos porcentuales, debido a que en el país escaló de 23.2 a 23.9% del PIB entre 2023 y 2024.

Adicionalmente, la entidad donde más se fortaleció la participación del TNRH es Tlaxcala con 6.8 puntos porcentuales más. En 23 aumentó la participación del trabajo no remunerado en el PIB de cada entidad y en nueve disminuyó: la reducción más importante se detectó en Zacatecas con -3.3 puntos.

Debido al incremento que tuvo el trabajo no remunerado en el 2024, el estado de Querétaro se colocó en el lugar 25 conforme al porcentaje que representa del PIB, escalando dos posiciones respecto al lugar 27 que ocupó en el 2023.

Por contribución el indicador nacional, el trabajo no remunerado de Querétaro aportó 2% del valor del territorio mexicano, colocándose en el lugar 20.

Brecha de género en el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados

El valor que aportan las mujeres es 2.2 veces mayor al valor que aportan los hombres al TNRH; en promedio, el trabajo no remunerado representa 59,125 pesos anuales por persona: en las mujeres ese valor promedio asciende a 79,826 pesos, en cambio, los hombres generan 35,835 pesos.

La diferencia por género también se refleja en el tiempo dedicado al TNRH: en Querétaro, cada persona dedica en promedio 27.3 horas por semana al trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, sin embargo, las mujeres dedican 37 horas semanales y los hombres, 16.5 horas semanales.

Para medir el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, se consideran actividades como la limpieza y mantenimiento de la vivienda, cuidados de apoyo, alimentación, compras y administración del hogar, ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, así como limpieza y cuidado de la ropa y calzado.

A través de la CSTNRHM el instituto de estadística provee información acerca del valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados, lo que permite dimensionar la aportación que realizan las mujeres.