Michoacán registró 501,469 empleos formales en octubre

Michoacán registró en octubre 501,469 empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quien destacó que durante la actual administración se han generado 36,727 plazas, lo que representa un crecimiento de 7.9 por ciento.

El mandatario resaltó que su gobierno ha mantenido crecimientos sostenidos en el empleo y destacó que los sectores productivos y empresariales son quienes, en su mayoría, registran a los trabajadores en la formalidad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del estado, Claudio Méndez Fernández, señaló que este avance consolida la meta establecida de alcanzar el medio millón de empleos formales en la entidad.

De acuerdo con los registros del IMSS, en octubre del 2021 Michoacán contaba con 466,916 trabajadores formales, cifra que creció de manera constante a 477,361 en el 2022, 488,069 en el 2023, 491,783 en el 2024, hasta alcanzar 501,469 en el 2025.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, Alejandro Vargas, reconoció la inversión estatal en infraestructura, al señalar que más de 90% de las obras se asignan a empresas locales, lo que genera una sinergia positiva para el crecimiento económico.

