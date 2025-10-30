Michoacán mantiene tendencia positiva en la generación de empleo

A septiembre de este año, Michoacán alcanzó 499,134 personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa un incremento de 7,768 empleos en comparación con el mes de agosto, informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal destacó que, de enero a septiembre, se mantuvo un promedio mensual cercano a 495,000 puestos formales, lo que refleja una tendencia constante de recuperación y estabilidad laboral en la entidad.

De acuerdo con información local, en comparación con enero del 2025, cuando se registraron 495,006 empleos formales, el corte de septiembre muestra un crecimiento acumulado de más de 4,000 nuevas plazas.

Los municipios con mayor número de trabajadores afiliados al IMSS son Morelia, Zamora, Uruapan, Zitácuaro, La Piedad y Jacona.

“Es un avance sostenido hacia la generación de trabajo formal en Michoacán, siendo el comercio y los servicios los sectores que concentran casi la mitad del empleo formal en el estado”, expresó Ramírez Bedolla.

