Michoacán destinará más de 39,000 millones de pesos a obras de infraestructura

El gobierno de Michoacán destinará una inversión mixta, estatal y federal, de 39,330 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado (SCOP).

Durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario explicó que la aportación estatal será de 2,128 millones de pesos, destinados a acciones en los rubros carretero, de caminos, obra pública y transporte.

En el caso del municipio de Uruapan, se destinarán 333 millones de pesos para proyectos estratégicos como la construcción de la tercera etapa de la avenida Revolución, la avenida Las Torres, la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas y del boulevard Industrial, entre República del Salvador y Calzada La Fuente, así como la mejora de los tramos puente La Papelera-La Hielera y Ricardo Flores Magón-Santa Rosa. También se contempla la remodelación del edificio del Ayuntamiento y la adquisición de unidades de transporte público.

En el ámbito federal, Zarazúa Sánchez precisó que se aprobaron proyectos enfocados en fortalecer la conectividad del estado, entre ellos la construcción del Ramal Uruapan, la nueva carretera Uruapan-Zamora y la ampliación de la autopista Siglo XXI en el tramo Cuatro Caminos, además de la carretera Zitácuaro-Maravatío.

El plan federal de conservación y mantenimiento carretero contempla la atención de 59 tramos que suman 2,748 kilómetros, con una inversión de 8,186 millones de pesos. Asimismo, se prevé la construcción de 95 caminos artesanales en 369.5 kilómetros, con recursos por 2,297 millones de pesos, en beneficio de 39 municipios de la entidad.

estados@eleconomista.mx