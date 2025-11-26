Manufactura amortiguó la caída del empleo en los servicios en Querétaro

Querétaro, Qro. La población ocupada registró un crecimiento anual moderado, de 0.5%, en el tercer trimestre del año, como resultado de una caída principalmente en los sectores de servicios diversos, construcción y servicios sociales, combinado con el crecimiento en la industria manufacturera, el comercio y los transportes, de acuerdo con los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En cifras absolutas, los servicios diversos registraron la caída más importante al presentar 11,531 ocupados menos en el trimestre julio-septiembre del 2025, respecto a ese periodo del año anterior, traduciéndose en una caída anual de 8.7% en la ocupación de ese sector.

Después, la industria de la construcción registró una baja de 10,988 personas que laboraban en ese sector, implicando una reducción anual de 9.5%, precisa la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En los servicios sociales se registraron -8,079 ocupados, una variación a tasa anual de -8.4%; en los servicios profesionales, financieros y corporativo la reducción fue de 7,588 ocupados, una variación de -6.1%; en la industria extractiva y de la electricidad la disminución fue de 4,051 ocupados, -34.6 por ciento.

A la inversa, la industria manufacturera es la actividad productiva que más personal sumó en el último año, al incorporar 21,235 personas ocupadas entre el tercer trimestre del 2024 y el mismo periodo del 2025, reflejando un crecimiento de 7.9 por ciento.

El comercio es la segunda rama que más ocupados sumó en el último año, con 8,619 nuevos registros que significaron un alza de 4.1%; continúan, los transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con 6,731 nuevos ocupados, un aumento de 10.7 por ciento.

El resto de actividades también creció sus niveles de ocupación, es el caso de las instancias de gobierno y organismos internacionales que sumaron 4,749 nuevos ocupados, equivalentes a un crecimiento anual de 14.2 por ciento.

Además, los restaurantes y servicios de alojamiento con 4,211 incorporaciones, un alza anual de 5%; la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca sumaron 700 nuevos ocupados, que significaron un crecimiento anual de 1.3 por ciento.

En total la población ocupada en el estado cerró el tercer trimestre del año con 1 millón 197,195 personas, que representan 6,058 más que el año pasado y significaron un aumento de 0.5 por ciento.

Entre las tres principales actividades económicas, el sector terciario registró una caída anual de 0.4% en la ocupación (-2,888), mientras las actividades secundarias lograron un alza de 1.6% (+6,196) y las primarias avanzaron 1.3% (+700).

Aunque las ramas del sector terciario representan 61.7% de los ocupados, mientras, el secundario aporta 33.6% y el primario, 4.5 por ciento.

El instituto de estadística define a la población ocupada como aquellas personas (de 15 y más años de edad) que realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora; incluye a quienes tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente, sin que por ello perdieran el vínculo laboral, así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario.