Tasa de desempleo en México hila tres meses al alza y toca su nivel más alto en 13 meses

En septiembre, la tasa de desempleo tuvo un ligero repunte mensual de 2.93% a 2.97%, acercándose aún más a sus niveles históricos. Esto fue resultado de la incorporación de 52,355 personas a la población desocupada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Con este dato, la tasa de desempleo hiló tres meses con crecimientos. En el periodo enero-septiembre, la desocupación registra un incremento de 0.5 punto porcentual, según cifras originales.

“Hay un deterioro en el mercado laboral que ya era evidente en las cifras de registro ante el IMSS, pero ahorita ya se nota más en la tasa de desempleo, yo creo que la tendencia al alza en la tasa de desempleo continuará”, apuntó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

El nivel de desempleo alcanzado en septiembre es el más alto desde agosto del 2024, cuando se reportó una cifra de desocupación de 3.03% de la Población Económicamente Activa (PEA), a partir de ese momento el indicador comenzó una tendencia a la baja, misma que empezó a revertirse desde mayo de este año.

“Los resultados de septiembre reflejan una evolución mixta del mercado laboral. Por un lado, la tasa de desempleo continúa con una tendencia al alza, alcanzando su mayor nivel en trece meses. No obstante, la participación laboral y la población ocupada del periodo mostraron un ligero impulso, lo que podría reflejar un desempeño heterogéneo en el empleo por sectores”, explicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Por otra parte, la tasa de desempleo urbana (la cual capta la realidad de los mercados laborales más formales) pasó de 3.55% a 3.70%, siendo la más alta desde julio de 2023.

El crecimiento tanto de la ocupación como del desempleo en septiembre estuvo acompañado de un descenso en la Población No Económicamente Activa (PNEA), principalmente entre quienes estaban clasificados como “disponibles para trabajar”.

A decir de Gabriela Siller, esto puede reflejar “la necesidad de que más miembros de un mismo hogar busquen trabajo, debido a múltiples factores. Entre ellos, destaca la contracción en las ayudas y transferencias del gobierno, que en los primeros ocho meses de 2025 muestran una caída real de 4.1%, mientras que otros tipos de ayudas y gastos sociales disminuyeron más de 60%”.

¿Qué esperar para el resto del año?

Con los resultados de septiembre, el mercado laboral apunta a un cierre de año complejo, principalmente por la debilidad en sectores clave para el empleo, como la manufactura, la cual perdió poco más de medio millón de puestos de trabajo.

“Creo que la tendencia al alza de la tasa de desempleo continuará”, afirmó Gabriela Siller. Esto será un reflejo de una menor creación de empleo formal y un estancamiento en el mercado laboral.

Sobre esa línea, la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup México indica que el 39% de las empresas no planea hacer cambios en sus plantillas y un 16% estima que tendrá recortes de personal en el último cuatrimestre del año.

En lo que va del 2025, la Encuesta de la firma ha evidenciado la cautela de las empresas en las contrataciones. Para el primer trimestre del año, el 34% de las compañías reportaba que no haría movimientos en su fuerza laboral (5 puntos porcentuales menos que la última medición) y 48% preveía crecimiento de sus plantillas (4 puntos más que lo observado para el cierre de año).