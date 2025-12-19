No vamos a firmar un acuerdo de paz con bandas narcotraficantes: Marco Rubio sobre ataques a lanchas

Estados Unidos no puede ni va a firmar ningún acuerdo de paz con bandas narcotraficantes, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en plena campaña sin precedentes de ataques mortíferos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"No vamos a firmar un acuerdo de paz con bandas narcotraficantes. No podemos. No podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la mara salvadoreña] MS-13, no podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la banda venezolana] Tren de Aragua", enumeró Rubio, en rueda de prensa este viernes.

Lo mismo sucede con la guerrilla colombiana ELN y con los grupúsculos que aún combaten surgidos de las FARC, "que siguen enviando drogas a Estados Unidos o alguno de esos cárteles en México", añadió.

"No puedes firmar un acuerdo de paz con esa gente de la misma manera que no podrías firmar con una mafia", aseveró.

Estados Unidos ha destruido hasta ahora al menos 29 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, con al menos 104 muertos, que Washington acusa de ser "narcoterroristas" sin haber aportado evidencia hasta ahora.

El gobierno de Donald Trump ha ido clasificando a lo largo de los meses, desde que asumió el poder, a la gran mayoría de esos cárteles como "organizaciones terroristas", lo que a su juicio justifica los ataques.

Trump ha amenazado con ataques "muy pronto" en tierra, sin mencionar específicamente un país latinoamericano, lo que ha generado alarma en la región.

Varios países, en especial los que están gobernados por partidos de izquierda, acusan a Washington de traer vientos de guerra a la región.

"La amenaza más importante que existe en la región es esta" enfatizó Rubio, en alusión al crimen organizado y al narcotráfico.

A su juicio, todos los países están de acuerdo, incluso los más críticos con la manera de operar de Washington.