León se mantiene como el municipio más visitado de Guanajuato con crecimiento del 11%

León, Guanajuato reafirma su liderazgo como el principal destino turístico del estado, “de enero a septiembre se ha colocado, como siempre, como el municipio más visitado” dijo la secretaria de Turismo e Identidad del estado, Guadalupe Robles. El municipio cerró hasta septiembre con 3 millones 932,000 visitantes de enero a septiembre “y esto es un crecimiento del 11% con respecto al año anterior”.

“Significa que estamos haciendo bien las cosas, que lo estamos haciendo en equipo y que León se sigue consolidando como una gran ciudad”, como resultado de la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, así como al sector privado.

León proyecta cerrar el 2025 con una derrama económica estimada en 13,500 millones de pesos, superando los 12,900 millones de pesos generados en 2024, informó Yazmín Quiroz, directora general de Hospitalidad y Turismo del municipio.

Para 2026 el municipio tiene un calendario de 112 eventos confirmados la apuesta por el turismo de eventos y convenciones asegura que el dinamismo económico se mantenga a lo largo del año.

Feria de León 2026

En un acto oficial en la Ciudad de se presentó la Feria Estatal de León 2026, que se celebrará del 9 de enero al 4 de febrero en conmemoración simultánea de los 150 años de la feria y los 450 años de la fundación de la ciudad, con una inversión de 350 millones de pesos entre municipio, estado y privados.

“Nuestra inversión, como gobierno, no está centrada solamente en los conciertos, sino en contenidos generales, en la identidad y en las experiencias, para que cada peso regrese directamente a la gente, en oportunidades, en empleo, en desarrollo económico y en orgullo”, señaló Robles.

La feria genera “más de 1,200 empleos directos y más de 5,000 empleos indirectos”, con un “impacto directo a más de 300 prestadores de servicios” que se benefician de la actividad ferial, desde proveedores logísticos hasta servicios de hospedaje y alimentación en la periferia del recinto.

La feria funciona como una vitrina comercial “más de 600 empresas” de Marca Guanajuato, un sello estatal, estarán en la feria, de sectores como artesanías, agroalimentos, moda, diseño, cuero, calzado y textil. Este espacio permite a productores de los 46 municipios, como el “pan de Acámbaro, la cajeta de Celaya, las fresas de Irapuato, el vino del Valle de la Independencia, el tequila de Pénjamo”, acceder a un mercado masivo y consolidar la identidad productiva estatal.

Por primera vez, se incluirá “un espacio para que personas privadas de la libertad puedan comercializar sus productos como parte de este nuevo comienzo que le estamos dando” señaló.

La Exposición Ganadera, origen histórico de la feria, se mantendrá como un pilar en su edición 2026 se trata de “ganados de registro de diferentes razas” que estarán en exhibición y a la venta respaldados por programas de apoyo y estrictos controles sanitarios que preservan el estatus de la zona.

La feria funciona como antídoto contra la estacionalidad económica “cuando otros estados están en la famosa cuesta de enero, en León hay economía, hay movimiento, hay visitantes, hay derrama económica para todos”, dijo la alcaldesa, Alejandra Gutierrez,

El acceso será gratuito para el 85% de los espectáculos, con un costo por entrada de 15 pesos, “la edición anterior tuvimos casi 7 millones de visitantes entre locales y foráneos” y el cartel incluye artistas nacionales e internacionales.