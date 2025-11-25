Diversificación turística, la apuesta económica de Guanajuato

A fin de descentralizar el turismo y llevarlo hacia más municipios, el estado de Guanajuato impulsa una estrategia de promoción en ayuntamientos como Tierra Blanca, Santa Catarina y San José Iturbide –ubicados al noroeste de la entidad–, los cuales ofrecen atractivos como turismo religioso, fiestas patronales, cocina tradicional, entre otros.

Con una población de poco más de 5,000 habitantes, el municipio de Santa Catarina destaca por su cultura y recintos, pues la parroquia de Santa Catarina es uno de los principales atractivos por sus torres e historia, ya que data de los años 1,500. Los vitrales que la adornan forman parte de una de las actividades que se realizan en la región.

En el ayuntamiento también se ubica el cerro de La Faja, sitio donde sus habitantes colocaron el nombre del pueblo y que ahora forma parte de su patrimonio.

De acuerdo con María Guadalupe González Zarazua, promotora del área de Desarrollo Económico y Turismo, el 25 de noviembre es una de las fechas más importantes, pues se realiza la fiesta patronal; el festival del pulque (en septiembre) también es una festividad relevante, pues celebra dos elementos icónicos de la identidad: Bebida y música.

Santa Catarina cuenta con poco más de 30 habitaciones, pero los visitantes suelen hospedarse en municipios contiguos como San José Iturbide.

Foto: EspecialCreditos automáticos

Resaltan zonas naturales

En tanto, al norte con el municipio de Santa Catarina y al sur con el estado de Querétaro se encuentra el municipio de Tierra Blanca, un lugar rodeado por grandes zonas naturales, por lo que desde el ayuntamiento delinean estrategias para impulsar el turismo de aventura.

Tierra Blanca es conocido por la reserva ecológica Rincón de Cactáceas Gigantes, en donde se pueden encontrar ejemplares de biznagas gigantes –de más de 2 metros de altura– y que tienen más de 450 años de antigüedad.

Parte de su arquitectura consiste en la antigua construcción religiosa del siglo XVI en el centro de la cabecera municipal. También, las cocineras tradicionales forman parte de su patrimonio.

Virginia González es una artesana y cocinera tradicional, quien abre las puertas de su cocina para ofrecer comida preparada con tantarrias (un tipo de insecto comestible) y conservas de frutos del campo, tal como xoconoxtle, bisnaga y garambullo.

Foto: EspecialCreditos automáticos

Prevén nuevas rutas

Según María Rodríguez Bosques, directora del Consejo Turístico de San José Iturbide, el turismo religioso destaca uno de los principales atractivos. “En turismo religioso van a encontrar el santuario, que es una construcción neoclásica de finales del siglo XIX, está hecha de cantera (…) en toda esta parte del turismo religioso estamos intentando impulsar parte de nuestro turismo recreativo”.

A través de eventos y festivales, la gastronomía es otra rama que se impulsa en la región; el Festival Gastronómico Mestizo –en julio/agosto– intenta salvaguardar y replicar toda la gastronomía tradicional de la región, que es chichimeca, otomí, española e italiana.

“En el Festival del Taco y la Cerveza, que es un poco más comercial, se generan cervezas artesanales y la venta también de la producción. Aquí en San José tenemos dos casas cerveceras, una que es Cerveza Casas Viejas, y lo que es Cerveza Casa Vega que tienen cerveza de mezquite, de amaranto, de chocolate y tienen fusiones. Es la parte que nos vamos en la gastronomía”, añadió.

Asimismo, destacó que el turismo de reuniones ha ayudado al arribo de visitantes al municipio, pues cuentan con tres parques industriales con 91 empresas; las compañías se quedan por temporadas y es lo que da movimiento.

Dentro de los proyectos que están en puerta, la directiva destacó una ruta que se una con San Miguel de Allende (dada su cercanía), Dolores Hidalgo y municipios del noreste en el tema de vinos; San José Iturbide comienza a recrear la producción de mezcal con Casas Viejas, por lo que no descartan una Ruta del Mezcal.

Cabe recordar que la inclusión de San José de Iturbide dentro de la Denominación de Origen del mezcal está muy cerca, luego de las gestiones que se han hecho desde el gobierno municipal; “esta administración con la presidencia municipal estamos intentando junto con ellos y Desarrollo Económico, impulsar esta denominación, para que se pueda haber venta”.

Respecto a las actuales estrategias, María Rodríguez refirió que realizan la promoción tanto de turismo aventura “porque aquí cerca está Tierra Blanca y se hace vuelo en parapente, Skydream, senderismo, ciclismo, rappel (…) Estamos haciendo sinergia y activaciones con medios de comunicación, estamos presentándonos en algunos festivales o en algunos otros eventos que hacen otros municipios u otros estados”. La oferta actual que ofrece San José Iturbide es alrededor de 500 habitaciones.