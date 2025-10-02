Jalisco proyecta crecimiento de 15% en PIB turístico para 2026

Guadalajara, Jal. El impacto económico del Mundial de Futbol 2026 ya se refleja en las proyecciones de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) turístico de Jalisco.

De acuerdo con estimaciones preliminares de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), los ingresos turísticos de la entidad cerrarán este 2025 con un incremento del 13%, mientras que para 2026 se anticipa un crecimiento del 15%, impulsado no solo por los cuatro partidos del Mundial que se celebrarán en la ciudad, sino por toda la actividad económica previa y paralela al evento.

"Este año vamos a crecer en ingresos un 13%; yo había prometido doble dígito y todo parece indicar que vamos a crecer un 13% este año. Para el año que viene, en mi pronóstico estoy poniendo un 15%", afirmó el director de la OFVC, Gustavo Staufert.

Derrama económica

Detalló que el PIB turístico de Jalisco previsto para 2026 rondará los 180,000 millones de pesos. De esa cifra, Guadalajara estima captar cerca de 80,000 millones de pesos en derrama económica, impulsada por el Mundial de Fútbol FIFA 2026, considerando el impacto que la justa deportiva tendrá en sectores como hospedaje, transporte, gastronomía, logística y comercio.

La expectativa es que la ciudad reciba hasta tres millones de turistas adicionales durante el mes del Mundial, aunque se prevé que no todos lleguen durante los días de partidos. El mayor flujo se espera desde abril y mayo, debido a los preparativos logísticos, llegada de staffs técnicos, prensa, patrocinadores y aficionados, según expresó Staufert Buclon.

Capacidad hotelera

El también presidente del Fideicomiso de Turismo del Área Metropolitana de Guadalajara, precisó que la ciudad cuenta en la actualidad con 30,000 cuartos de hotel, pero antes de la justa mundialista abrirán al menos seis hoteles adicionales con lo cual la cifra de habitaciones aumentará a 32,000 conforme se acerque el evento.

A esto se suman 7,500 unidades de Airbnb, con un promedio de 1.8 habitaciones por unidad, lo que representa aproximadamente 12,000 cuartos adicionales. Con nuevas incorporaciones, se prevé que la oferta de Airbnb alcance los 15,000 cuartos, ampliando significativamente la capacidad de hospedaje.

"Si tomamos en cuenta 45,000 cuartos y multiplicamos por 30 días, el potencial es inmenso. Incluso habrá quienes duerman en sus autos, como sucede en eventos masivos como la Feria de Aguascalientes", añadió el director de la OFVC.

Mejoras en infraestructura

Gustavo Staufert subrayó que la experiencia de Guadalajara en eventos internacionales como los mundiales de fútbol de 1970 y 1986, así como los Juegos Panamericanos de 2011, han dejado infraestructura valiosa para la ciudad, y anticipó que el Mundial FIFA 2026 no será la excepción.

"Antes, el aeropuerto no podía crecer porque había un cuello de botella en la conectividad terrestre. Hoy, con la ampliación de la carretera, eso cambia el panorama completamente", expresó.

Actualmente, dijo, el 60% del turismo llega por vía aérea, mientras que el 40% lo hace por carretera, y adelantó que antes de que termine 2025, habrá nuevos vuelos directos entre Guadalajara y Canadá para sumar cinco rutas aéreas a ese país, además que la Secretaría de Turismo de Jalisco, busca concretar otro vuelo directo con Europa.