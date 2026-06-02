Ciudad de México tendrá un Desfile de Muertos mundialista

La Ciudad de México tiene lista su alineación cultural para el Mundial de futbol. Habrá festivales, exposiciones, videomappings, conciertos, ferias culturales, talleres y hasta un intento por romper un récord Guinness con la ola humana más grande del mundo. Pero entre todas las actividades anunciadas este martes por el gobierno capitalino, una sobresale por su carácter insólito: un desfile inspirado en el Día de Muertos, aunque el calendario marque junio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, junto con la secretaria de Cultura local, Ana Francis López Bayghen, entre otros funcionarios , presentaron una agenda de más de mil actividades culturales, turísticas y deportivas que acompañarán la justa futbolística, pero buscarán llevar la celebración mucho más allá de las canchas y dirigirla particularmente a la población sin acceso privilegiado al torneo.

Un desfile de muertos en pleno junio

El próximo 13 de junio, el emblemático Paseo de la Reforma, entre la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución, volverá a convertirse en escenario de un gran desfile temático, con una procesión que mezclará futbol, memoria histórica y símbolos de la cultura popular mexicana.

Entre los contingentes anunciados destacan un carro alegórico dedicado al juego de pelota prehispánico, una trajinera monumental inspirada en Xochimilco, comparsas de pueblos originarios, chinelos, charros y danzantes, así como tres alebrijes gigantes con forma de cacomiztle, ajolote y colibrí.

El componente más llamativo será, sin embargo, un carro alegórico de ofrenda de muertos dedicado a las leyendas del futbol fallecidas, que será acompañado por una comparsa de 50 catrinas.

“Vamos a juntar la fiesta de muertos haciendo homenaje a las leyendas que ya no están con nosotros”, explicó la secretaria de Cultura capitalina.

Anuncio del Desfile Mundialista en la Ciudad de México.Cortesía

Dicha procesión extemporánea, planteada así dado el gran interés de la comunidad internacional por la celebración mexicana de Muertos, también evocará momentos emblemáticos de las copas disputadas en México. Habrá referencias a Pelé y el Mundial de 1970, a Diego Maradona y el torneo de 1986, así como un reconocimiento especial a las futbolistas que participaron en el Mundial Femenil de 1971.

La funcionaria detalló que la cultura popular capitalina tampoco quedará fuera de la magna fiesta. El desfile de muertos y demás celebraciones mexicanas a realizarse el 13 de junio incorporará personajes urbanos como organilleros, globeros, vendedores de dulces y luchadores, además de un carro sonidero encabezado por Sonido La Changa y una comparsa de clubes de baile.

De los ajolotes a la ola más grande del mundo

Más allá del desfile, la agenda cultural desplegará actividades en distintos puntos de la capital mexicana, una de las tres sedes mundialistas en México.

Entre las exposiciones ya abiertas o próximas a inaugurarse figuran “Álbum épico”, en el Museo Yancuic de Iztapalapa; “Mirada de gol, fotógrafas en la cancha”, en las rejas del Bosque de Chapultepec; “La ciudad de los cuatro mundiales”, en la Galería Ágora del Pueblo, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a unos pasos del Zócalo capitalino.

También se anunció la instalación de 100 esculturas de ajolotes intervenidas por artistas y colectivos de la ciudad, reunidas bajo el proyecto “Ajolotes en el corazón”, heredero de la exitosa iniciativa "Nopales en el corazón". Estas figuras se montarán en 18 sitios distintos de la ciudad.

Anuncio del Desfile Mundialista en la CIudad de México.Cortesía

A lo anterior se sumarán las bancas escultóricas “Ven y siéntate con Frida”, diseñadas por la artista Paola Pineda e intervenidas exclusivamente por mujeres artistas, así como la exposición mural “Pase Colectivo”, cerca del Estadio Ciudad de México, dedicada a futbolistas que combinaron su carrera deportiva con luchas sociales y causas de justicia.

Pero la programación no termina allí. También incluye videomappings sobre la obra de Frida Kahlo y el muralismo mexicano, espectáculos musicales en los alrededores del estadio sede y 18 festivales futboleros distribuidos en diversos puntos de la capital.

Según las cifras presentadas, estos encuentros reunirán a 58 DJs, 63 grupos musicales y decenas de agrupaciones de danza provenientes de América Latina, Europa, Asia y África.

Preparan una ola masiva en Reforma

A la lista de actividades por realizarse por el Mundial se suma otro evento singular: el próximo sábado, 6 de junio, la ciudad intentará establecer un récord Guinness con la ola humana más grande del mundo, esto sobre Paseo de la Reforma. Y para ello, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, hizo un llamado a sumarse:

“Va a ser el segundo récord Guinness que la ciudad gane (a propósito de futbol), que logre convertirse y posicionar a la ciudad como una de las ciudades más activas. El primero fue la clase de fútbol más grande del planeta, que hicimos en el Zócalo”.

Críticas contra el colonialismo

Más adelante, Brugada expresó lo siguiente: “Nos reafirmamos como este gran pueblo que recibe al mundial, porque aquí no discriminamos a nadie. Bienvenidas todas las culturas y todas las naciones. Lástima que otras sedes mundialistas de otros países no puedan decir lo mismo como lo dice México”.

Asimismo, dio una lectura política y simbólica a varias de las actividades anunciadas. Al referirse al desfile del 13 de junio, sostuvo que “será un acto también de memoria histórica y de reivindicación simbólica frente a quienes pretenden defender a estas alturas a Hernán Cortés y la conquista”.

Detalles obra la programación

Gran Desfile Mundialista

Paseo de la Reforma

De la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución

Sábado 13 de junio

Inicia: 13:00 horas

La ola más grande del mundo

Paseo de la Reforma

Desde el Ángel de la independencia hasta la Glorieta el Caballito

Sábado 6 de junio

Horarios oficiales:

Registro y llegada: 8:00 a 9:00 horas

Ensayos: 9:00 a 10:00 horas

Realización de la ola: 10:00 a 10:30 horas

Dónde ver “Ajolotes en el corazón”