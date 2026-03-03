Totalplay gana en MWC 2026 como red fija más rápida

En el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, celebrado del 2 al 5 de marzo en Barcelona, Totalplay recibió reconocimientos internacionales que consolidan su posición como la red fija de mayor desempeño en México.

Durante un encuentro realizado en la sede del congreso, Eduardo Kuri Romo, CEO de la compañía, fue distinguido por resultados obtenidos en mediciones independientes correspondientes a 2025, en un mercado caracterizado por alta competencia y creciente demanda de conectividad de ultra alta velocidad.

Branded Content

El principal galardón fue el Speedtest Award – Red Fija Más Rápida de México, otorgado por Ookla, con base en pruebas realizadas por usuarios durante el tercer y cuarto trimestre de 2025.

Con este reconocimiento, Totalplay suma cinco años consecutivos encabezando la medición.

“El logro de Totalplay al ganar el Speedtest Award como la Red Fija más Rápida por quinto año consecutivo demuestra su compromiso con la excelencia y los posiciona a la vanguardia de los proveedores de redes fijas en México”, afirmó Stephen Bye, CEO de Ookla, división de Ziff Davis.

Branded Content

Liderazgo integral en desempeño

La compañía también obtuvo el primer lugar general en el Barómetro nPerf 2025, evaluación que considera velocidad de descarga, velocidad de subida, latencia y desempeño Wi-Fi. El resultado refuerza la consistencia operativa de su red de fibra óptica, uno de los activos clave en su estrategia de diferenciación.

Los indicadores operativos de la firma respaldan estos resultados:

5.5 millones de usuarios

Cobertura en 87 ciudades

Más de 164,000 kilómetros de fibra óptica

17 millones de hogares pasados

Velocidades de hasta 10,000 megas, el estándar más alto del mercado residencial mexicano

Este despliegue posiciona a la compañía como uno de los jugadores con mayor infraestructura propia en el segmento de fibra óptica en el país.

Branded Content

En paralelo al reconocimiento técnico, Totalplay ha fortalecido su propuesta de valor con productos enfocados en experiencia digital integrada, entre ellos:

Totalplay TV

Totalplay Surround 2026, desarrollado en colaboración con Bang & Olufsen

Conectividad de 10,000 Megas con WiFi 7

La estrategia combina conectividad de ultra alta velocidad con soluciones audiovisuales premium, en un contexto donde la latencia, la estabilidad y la calidad del streaming son factores determinantes para hogares y negocios.