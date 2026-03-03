Secretario de Comercio de EU testificará ante el Congreso por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, acordó testificar ante una comisión del Congreso que investiga sobre las relaciones de personalidades políticas con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, anunció el presidente de ese comité este martes.

"El secretario Lutnick ha accedido de manera proactiva a comparecer voluntariamente ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes", dijo el republicano James Comer en un comunicado, sin especificar una fecha.

Lutnick, un exfinanciero de Nueva York, se ha visto presionado por sus vínculos con el ahora fallecido Epstein, especialmente después de que nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia pusieran en entredicho sus afirmaciones sobre cuándo había roto por completo la relación con él.

La semana pasada, el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, rindieron declaración sobre sus vínculos con Epstein ante ese comité parlamentario.