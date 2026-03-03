Aguascalientes, entre los estados con mejores condiciones laborales del país

⁠Con datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del INEGI, el estado se consolida como uno de los mercados laborales más sólidos del país•⁠ ⁠Ocupa el tercer lugar nacional con el mayor porcentaje de trabajadores que perciben ingresos en el sector formal•⁠ ⁠Nuestro objetivo es facilitar el crecimiento de los negocios y la generación de empleo: Tere Jiménez

Aguascalientes se consolida como uno de los mercados laborales más sólidos y con mejores condiciones del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que estos resultados son reflejo de políticas públicas y estrategias orientadas a impulsar el crecimiento de los negocios en la entidad, así como a fortalecer la generación de empleo formal que eleve la calidad de vida de las familias aguascalentenses.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que el estado ocupa el tercer lugar nacional con el mayor porcentaje de trabajadores que perciben ingresos en el sector formal, al registrar un 77 por ciento, cifra superior al promedio nacional, que se ubicó en 66 por ciento.

Asimismo, Aguascalientes reporta la tercera tasa más baja de ocupación parcial y desocupación —indicador que mide a la población sin empleo o que trabajó menos de 15 horas—, además de colocarse en el séptimo lugar con menor nivel de informalidad laboral, con un 42 por ciento, muy por debajo de la media nacional, que alcanzó el 55 por ciento.