Estados Unidos alerta a vacacionistas sobre riesgos de visitar México

Cancún, QRoo.- El gobierno de Estados Unidos emitió una mensaje dirigido a los spring breakers mediante el cual enlista varias recomendaciones ante los riesgos de violencia y criminalidad en México.

“Las crisis pueden ocurrir en cualquier lugar y afectar a destinos vacacionales populares. Prepárese, manténgase seguro y manténgase conectado. Inscríbase en STEP (Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes) para recibir actualizaciones importantes sobre seguridad”, se lee en la publicación de la embajada estadounidense.

También recomiendan evitar la posesión y consumo de drogas, incluida la mariguana medicinal; no viajar con dispositivos de vapeo; no introducir armas de fuego, municiones, cartuchos, cuchillos, fuegos artificiales o explosivos, navajas, espadas o puños americanos, pues “los permisos estadounidenses para portar armas no son válidos en México”.

Sugieren tener cuidado durante el consumo de alcohol y evitar estar en estado de ebriedad en las calles; adquirir medicamentos en farmacias establecidas y atender las indicaciones y alertamientos en playas.

También piden no entregar el pasaporte como garantía para el alquiler de vehículos y tomar fotografías y video del auto antes de alquilarlo, además de no compartir planes de viaje, información de hotel o datos personales con desconocidos ni en redes sociales, a fin de evitar extorsión y estafa

El sector hotelero de Cancún y autoridades refieren que es una estrategia recurrente de las autoridades de ese país para inhibir que sus jóvenes prefieran visitar otros destinos antes que sus propios atractivos.

Jesús Almaguer Salazar, expresidente de los hoteleros de Cancún, aseguró que se trata de una estrategia a la que recurren todos los años desde Estados Unidos para evitar que sus jóvenes salgan a consumir en otro país.