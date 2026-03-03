Mantiene Gobierno del EdoMéx confianza para desarrollar industria aeronáutica; inicia Aero Expo 2026

⁠⁠El evento se realiza del 3 al 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Toluca y es considerado el encuentro más importante de la industria aérea en México y Latinoamérica.

TOLUCA, Estado de México.- Gracias a la estrategia económica que ha implementado la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México se posiciona como una de las entidades con mayor confianza para los negocios dedicados a la industria aeronáutica.

“Es un orgullo para nuestro estado, para nuestra capital, que nuevamente seamos receptores de este esfuerzo, de comunicación, de crecimiento y sobre todo de confianza para los negocios en esta materia tan importante para el país y para el mundo”, señaló Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, durante la Inauguración de la 20ª Exposición y Convención Internacional de Aviación Aero Expo 2026.

El evento, celebrado del 3 al 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), es considerado el encuentro más importante de la industria aérea en México y Latinoamérica, reúne a más de 100 empresas y organizaciones con la exhibición de alrededor de 25 aeronaves, así como drones y vehículos especializados.

“Con este evento se mantiene esta tendencia que tiene el Estado de México de empleos, ser anfitriones para conectar negocios para que así el Estado de México siga siendo una de las entidades de mayor pujanza económica en nuestro país”, sostuvo Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.

Además, detalló que con acciones como la rehabilitación de vialidades que conectan el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Gobierno del Estado de México se está preparando para la recepción de visitantes con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por su parte, el General Piloto Aviador Víctor Islas Díaz, Director Ejecutivo de Aviación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recordó que en México se está fortaleciendo, modernizando y profesionalizando la aviación civil gracias a la colaboración entre los gobiernos y la industria.

Al evento también asistió Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México; el General Disraelí Gómez Herrera, Director de la Feria Aeroespacial México y representantes de la aviación civil en México.