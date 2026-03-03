Deuda de Pemex tocó en 2025 su nivel mínimo en poco más de una década

La deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), medida en miles de millones de dólares, mostró una tendencia creciente entre 2014 y 2020, cuando alcanzó su punto más alto en poco más de una década.

En 2014, el saldo se ubicaba en 77,700 millones de dólares y comenzó a incrementarse de forma sostenida hasta llegar a 96,000 millones en 2016 y 105,800 millones en 2018. El máximo se registró en 2020, con 113,200 millones de dólares.

A partir de ese año, la petrolera inició un proceso de reducción gradual de su endeudamiento. En 2022 el saldo fue de 107,700 millones de dólares y continuó descendiendo hasta situarse en 97,600 millones en 2024.

Para 2025, la deuda financiera se redujo a 85,200 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014, lo que representa una disminución significativa respecto al pico observado en 2020.