Ven acertado en Quintana Roo que reforma laboral sea progresiva hasta 2030

Cancún, QRoo.- Luego de la aprobación de la reforma laboral que reduce progresivamente la jornada laboral a 40 horas semanales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe consideró positivo que se haya dado un periodo de adaptación a este nueva normativa que impactará particularmente a la industria turística.

José Carlos Olvera Silveira, presidente del CCE en Cancún, anticipó que se tendrán que ajustar las empresas, reorganizar plantillas, redefinir esquemas de pago y absorber posibles incrementos en los costos operativos.

"El que se haya permitido una aplicación progresiva será clave para evitar afectaciones abruptas y permitir que los negocios se adapten de manera ordenada", indicó.

"Al ser Quintana Roo un estado con niveles bajos de desocupación laboral, la necesidad de contratar más personal cuando se aplique la jornada de 40 horas será un reto mayúsculo", dijo.

También consideró de pronóstico reservado la posibilidad de un desbordamiento inflacionario, pues los efectos de la reforma no se sentirán con la misma intensidad en todos los sectores, aunque el turismo sí podría ser uno de los que más resienta el recorte a las jornadas de trabajo.

Apenas la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que uno de cada cuatro trabajadores actualmente supera el límite de 48 horas semanales, ello implica que hasta 25.1% de la población ocupada en todo el país se encuentra en esta condición.

Para el caso de Quintana Roo más de 245,000 personas laboran más allá de los límites establecidos por ley a la semana, respecto de un universo de 981,000 empleos activos tanto formales como informales al cierre de 2025.