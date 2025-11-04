Jalisco alcanza la máxima calificación crediticia de PCR Verum y Fitch Ratings

Guadalajara, Jal. La agencia calificadora de valores PCR Verum, elevó la calificación crediticia de largo plazo del estado de Jalisco a AAA/M desde AA+/M, el máximo nivel de calidad crediticia que puede otorgarse a una entidad federativa.

El anuncio llega después de que Fitch Ratings había otorgado la máxima calificación de AAA al estado con lo cual, Jalisco se consolida entre las cuatro únicas entidades del país que cuentan con ese nivel de reconocimiento crediticio por parte de dos agencias calificadoras independientes.

De acuerdo con el reporte de PCR Verum, la máxima calificación obedece al desempeño presupuestal positivo que ha mostrado Jalisco, principalmente en su balance primario superavitario durante los últimos tres años, así como en las expectativas de que este comportamiento se mantenga en el corto y mediano plazo, derivado de las políticas de contención del gasto y el crecimiento sostenido de los ingresos estatales.

La calificadora destacó asimismo que los ingresos propios del estado crecieron 19.2% entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025.

Renegociación de deuda

En tanto, la deuda directa descendió a 28,050 millones de pesos, cifra que supuso una reducción de 2.8% con relación al año anterior, ya que fueron reestructurados 21 de 24 créditos, mejorando las condiciones financieras en 30 puntos base en promedio, lo que reduce el costo de intereses y suaviza el perfil de vencimientos.

"El gasto en el servicio de la deuda está en 3,600 millones de pesos; recordemos que iniciamos un proceso de refinanciación bastante favorable que nos permitió bajar el servicio de la deuda, el capítulo 9000, a estos montos y ya tenemos a dos calificadoras con la máxima calificación a la que accede una entidad federativa, muestra del buen manejo de las finanzas públicas del estado y de lo que viene", comentó a El Economista, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

Indicó que con la renegociación de la deuda, se liberaron recursos para la inversión en infraestructura por un monto aproximado de 1,000 millones de pesos por cada año de la actual administración.

Liquidez y márgenes operativos

Por otra parte, el nivel de liquidez del estado alcanzó 24,437 millones de pesos, lo que duplica el nivel registrado el año previo.

PCR Verum destacó que Jalisco mantiene márgenes operativos sólidos desde 2022 y se espera que continúen positivos hasta 2029, además de reconocer la adecuada gestión de pasivos y la generación constante de ahorro interno, factores que, según la calificadora, fortalecen la posición fiscal de la entidad.