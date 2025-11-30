Polo de desarrollo en Puebla generará alrededor de 20,000 empleos

Puebla, Pue. El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar generará hasta 20,000 empleos en cinco años para la región de San José Chiapa, con la llegada de inversiones por 20,000 millones de pesos, consideró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.

Destacó que 80% de los empleos será para habitantes de la zona que comprende al menos siete municipios, pues el objetivo es garantizar que haya un progreso y no como en el pasado, cuando se prometió que con la llegada de la planta Audi se daría prioridad a quienes vivían ahí para las contrataciones, “lo cual jamás ocurrió”.

Aunado, dijo, a que tampoco se dio el desarrollo económico de la región con la promesa de atraer inversiones de otro tipo, por ejemplo, comerciales para que abrieran tiendas de autoservicio.

Indicó que la armadora Audi implicó un cambio en San José Chiapa, “pero fue en beneficio de la propia empresa, a la cual se destinaron poco más de 5,000 millones de pesos de recursos públicos para construir las plataformas sobre las cuales se construyeron sus instalaciones, pero que no trajo la bonanza a ese municipio”.

La deuda

“Es más, aún se debe por el gobierno estatal más de 3,000 millones de pesos por esas obras que se hicieron a través del esquema Asociación Público Privada (APP), durante el sexenio panista de Rafael Moreno Valle Rosas”, recordó.

El secretario hizo hincapié que resultó “muy caro” invertir en atraer una planta armadora, sin embargo, ahora el panorama será diferente, pues los proyectos privados que lleguen a la región tienen el compromiso de generar empleos y progreso.

“Debemos corregir el rezago social que dejó el modelo previo, ya que si bien la planta Audi opera actualmente con 5,500 trabajadores, 90% proviene de otras zonas del estado, lo que ha impedido que la región experimente un verdadero desarrollo económico”, recalcó.

Capacitación dual

Víctor Gabriel Chedraui indicó que con la llegada de nuevas industrias, se implementarán mecanismos para fortalecer la capacitación local con programas de formación dual y laboratorios especializados que permitirán que la población adquiera las competencias técnicas que exige el sector productivo.

Enfatizó que el polo de desarrollo se construye bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia en el consumo de agua y energía y con el compromiso de que las empresas cumplan estándares de bajas emisiones, elementos que forman parte de la visión estatal para consolidar una economía moderna e incluyente.

Explicó que las empresas interesadas en llegar a San José Chiapa deberán aportar incentivos o laboratorios para impulsar programas de formación basados en el modelo 80/20 de formación dual.

Bajo este contexto, se generará talento local sea capacitado y absorbido directamente por las industrias próximas a instalarse.

Mencionó que el criterio para atraer empresas será con objetivos claros, es decir, tengan un consumo moderado de agua, eficiencia energética y bajas o cero emisiones contaminantes, pues se quiere evitar un conflicto social en la región.

En este sentido, dijo que el gobierno del estado cuidará que haya el consenso con la población y que las empresas garanticen un bienestar de tal forma que se vea un cambio a corto y mediano plazo.

Energías limpias, el compromiso

El funcionario estatal puntualizó que uno de los compromisos de las empresas tiene que ser usar energías limpias, lo cual vaya acorde al concepto de la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, como se le denomina al polo de desarrollo.

Mencionó que son 275.2 hectáreas entre los municipios de San José Chiapa y Nopalucan, las cuales están disponibles para las empresas, sobre todo industrias y de tecnología.

En el 2026, ahondó, se tienen que dar los primeros anuncios de inversión, pues al menos 15 quieren instalarse, debido a las condiciones de operatividad que ofrece y su conexión con la autopista México-Puebla.

Indicó que los interesados tienen sus planes armados y, por ende, hay seguridad de que se concreten el próximo año, pero se irán anunciando en los primeros meses.

Consideró que el gobierno estatal velará porque también los contratados obtengan buenas remuneraciones, ya que serán capacitados para la prestación de un servicio.