Coparmex llama a integrar a las mipymes a la cadena de valor de América del Norte

Ante la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y el estado de la integración económica en América del Norte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, urgió impulsar a que un mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mexicanas se integren en la proveeduría de insumos básicos hacia esquemas de colaboración con estándares internacionales.

Al inaugurar la sexta edición de las Juntas Internacionales de la Coparmex centradas en el modelo "Hidden Champions", el dirigente patronal estableció que el volumen de una empresa no constituye un factor determinante para el alcance de su cobertura o liderazgo comercial.

Explicó que la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la integración económica de América del Norte han abierto oportunidades importantes para nuestro país.

“México tiene empresas con talento, conocimiento y capacidad para competir en el mundo”, aseguró el dirigente empresarial.

Expuso que el desafío es lograr que muchas más encuentren su especialización, construyan ventajas difíciles de imitar y se conviertan en líderes de sus mercados.

Con el propósito de impulsar el modelos "Hidden Champions", mejor conocidos como Campeones ocultos, Juan José Sierra dijo que el modelo sugiere que el desarrollo de capacidades técnicas de difícil replicación, la especialización en un segmento del mercado, la optimización operativa y la cercanía con la base de clientes facilitan la competencia tanto en el ámbito nacional como en Norteamérica y otros mercados internacionales.

El presidente de la Coparmex refirió que el objetivo de las Juntas Internacionales es contribuir a que esa oportunidad se convierta en una ruta de crecimiento para más empresas.

El concepto de Hidden Champions fue desarrollado por Hermann Simon a partir del estudio de empresas medianas que se convirtieron en líderes de sus nichos. Sus investigaciones estiman que existen alrededor de 3,400 empresas de este tipo en el mundo, con una concentración particularmente importante en Alemania.

Por ello, la Coparmex y especialistas señalaron que los desafíos de la operación, el financiamiento, el talento, la innovación y la internacionalización, son aspectos a considerar para formar proveedores.

Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) comentó que la estabilidad financiera, económica y política es una condición indispensable para que las empresas pequeñas puedan participar y competir en el exterior. Para ser proveedores de las grandes empresas a nivel internacional se demanda de condiciones como créditos blandos, no tasas de 9 a 15%, sino de 3 o 2% y la estabilidad financiera y económica y política, “cuando hay estabilidad los proyectos son pensados a largo plazo”.