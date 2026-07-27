Macron augura semanas "duras" al visitar zona golpeada por megaincendio en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, auguró este lunes semanas "duras" al visitar a los bomberos que luchan contra un megaincendio forestal en el suroeste de Francia, donde advirtió que se deberá "reconstruir un bosque diferente" para adaptarlo al cambio climático.

Francia enfrenta a las puertas de Burdeos uno de sus peores incendios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ya arrasó 42,000 hectáreas --dos veces el área de la ciudad de Buenos Aires-- y obligó a evacuar a 220,000 personas.

Pero no es el único. Otros incendios se encuentran activos más al sur, en la turística isla de Córcega y en los Alpes, y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo esperar un verano boreal, en curso, "muy complicado".

Las autoridades temen que la nueva ola de calor prevista a partir del martes en Francia empeore la situación.

"Las semanas que vienen serán duras y tenemos que aguantar", aseguró Macron, desde la sala de crisis del centro operativo de incendios y rescate de Burdeos. "Vamos a aguantar en los próximos días y, obviamente, la clave es la emergencia, así que resistir", agregó.

Los incendios calcinaron ya 116,000 hectáreas desde inicios de año en Francia. Los bosques se prenden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos están muy secos desde hace meses, una sequía agravada por el cambio climático y las recientes olas de calor.

El presidente francés abogó por "replantar y reconstruir un bosque diferente" a continuación, para adaptarlo "a las condiciones estructurales del cambio climático y a la presión de la vivienda y del turismo que se ha desarrollado en las últimas décadas".

Pero a la espera de sacar las conclusiones de la crisis actual, Macron, que abandonará el poder en mayo de 2027, llamó al país a "mantenerse unido".

La líder ecologista Marine Tondelier pidió este lunes al gobierno una reunión de emergencia con los partidos políticos ante la "gravedad de la situación", en este "verano de inflexión" ante el cambio climático.