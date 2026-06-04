Mourinho lleva a Turquía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El entrenador de fútbol portugués José Mourinho inició acciones contra Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerar que el país había atentado contra su libertad de expresión mientras dirigía al Fenerbahçe, supo la AFP este jueves.

Según este alto tribunal, el portugués presentó en marzo de 2025 una demanda contra las sanciones que le impuso a finales de 2024 la Federación Turca de Fútbol (TFF) por declaraciones y comportamientos "antideportivos" dirigidos a los seguidores de un equipo rival y a los árbitros de un partido.

La comisión disciplinaria de la federación turca lo sancionó con un partido de suspensión y con dos multas por un importe total de unos 18,000 euros.

"El demandante sostiene que el litigio en cuestión no fue resuelto por un tribunal independiente e imparcial", escribe el TEDH en una exposición de los hechos fechada el 13 de mayo.

El técnico portugués afirma también que nunca le notificaron la decisión motivada de la federación y "se queja además de que su derecho a la libertad de expresión fue vulnerado por las sanciones", asegura la corte europea.

El TEDH declaró admisible la demanda y dirigió una serie de preguntas a las autoridades turcas.

Llegado a Estambul en junio de 2024, el autoproclamado "Special One" fue destituido por el Fenerbahçe en agosto de 2025.

El portugués, que entrenó la pasada temporada al Benfica, podría volver a hacerse cargo del Real Madrid en los próximos días si Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del club blanco.