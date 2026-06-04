El oro sube 1.7% mientras optimismo sobre paz en Oriente Medio lastra al dólar y al petróleo

Los precios ⁠del oro subían este jueves, ya que las esperanzas de una resolución del conflicto ⁠en Oriente Medio provocaban una caída del dólar y de los precios del petróleo, lo que aliviaba los temores de un aumento de la inflación y de subidas de las tasas de interés.

El oro ⁠al contado subía un 1.7% a 4,506.19 ⁠dólares por onza a las 11:56 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto ganaban un 1.5% a 4,533.60 dólares.

El dólar se debilitaba, lo que hacía que el oro, que cotiza en la moneda estadounidense, resultara más asequible para los tenedores de otras divisas.

Israel y el Líbano acordaron aplicar un alto el fuego para poner fin a las hostilidades, informó el miércoles el Gobierno de Donald Trump, lo que avivó las esperanzas de alcanzar un acuerdo más amplio para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó una resolución para impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúe la guerra contra Irán.

"Un resultado diplomático satisfactorio permitiría reanudar los flujos de crudo y aliviar los temores inflacionarios. El enfriamiento de las preocupaciones geopolíticas y la bajada de los precios del petróleo, que lastran al dólar, podrían ayudar al oro a prolongar su recuperación", dijo Nikos Tzabouras, analista senior de mercados de Tradu.com, propiedad de Jefferies.

El petróleo cayó tras el anuncio del alto el fuego entre Israel y el Líbano. Los precios del oro han caído alrededor de un 16% desde que comenzó el conflicto con Irán a finales de febrero, a medida que subían los precios del petróleo. Los elevados precios del crudo pueden ⁠avivar la inflación, aumentando la probabilidad de que suban las ⁠tasas de interés.

Aunque el oro se ⁠considera una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas tiende a lastrar al metal dorado, que no rinde ⁠intereses.

Por su parte, la consultora Metals Focus espera que el oro retome su tendencia alcista en la segunda mitad de 2026, pero prevé que la demanda total de oro caiga un 2% en 2026 debido a pérdidas de dos dígitos en la joyería y en las compras de los bancos centrales.

Los inversores esperan ahora los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos correspondientes a mayo, que se publicarán el viernes, para evaluar la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

Entre otros metales ⁠preciosos, la plata al contado subía 2.4% a 74.44 dólares por onza, el platino ganaba 2.1% a 1,897.60 dólares y el paladio sumaba 1.8% a 1,325.14 dólares.