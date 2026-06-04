Restaurantes, bares y Mundial 2026: qué está permitido y qué puede generar sanciones

Los partidos del Mundial 2026 no solo se disfrutarán en los estadios o en casa, sino también en los restaurantes y bares. De acuerdo con estimaciones de Deloitte, entre el 20 y 25% de las personas que verán los partidos en estos establecimientos.

En este contexto, los comensales buscan experiencias para disfrutar de los partidos, por lo que los restaurantes están en un momento oportuno para atraer nuevos clientes.

Por ello, los restaurantes deberán diseñar estrategias de promoción que les permita atraer clientes sin infringir la propiedad intelectual en caso de no ser patrocinadores.

¿Es legal transmitir los partidos en un restaurante o bar?

Los restaurantes y bares pueden proyectar los partidos, siempre y cuando sea por la vía legal. Es decir, está prohibido transmitir en directo en redes sociales, por plataformas de videollamada o sitios web no autorizados.

Asimismo, cobrar la entrada por ver un partido en un restaurante es una práctica indebida ya que se lucra con el evento deportivo y puede caer en el ambush marketing.

En este contexto es importante que los restaurantes eviten organizar eventos como si fueran patrocinadores.

Deloitte estima que el 95% del consumo en restaurantes y bares será captado por establecimientos independientes y 5% corresponderá a cadenas nacionales e internacionales.

Concursos, juegos y sorteos

Crear dinámicas y promociones con relación al Mundial 2026 es posible, siempre y cuando se cuiden los lineamientos que plantea la FIFA. Es decir, en caso de no ser un patrocinador oficial, no se pueden utilizar logotipos, marcas registradas, ni otros elementos protegidos por la FIFA en concursos, juegos sorteos o campañas promocionales.

Ejemplos de frases de promoción para un concurso Incorrecto Sugerencia "Gana con el Mundial 2026" "Promoción para disfrutrar la temporada de futbol" "Juega con la FIFA" "Gana con la pasión futbolera" "Sorteo Mundial 2026" "Participa en la fiebre del futbol"

Lo mismo ocurre con las dinámicas para la promoción de alguna entrada para ver los partidos. Si el establecimiento no cuenta con autorización, tampoco podrá promocionar boletos mediante sorteos, loterías, incentivos, subastas en línea u otras dinámicas dirigidas a los consumidores.

¿Cómo promocionar un negocio durante el Mundial sin infringir la propiedad intelectual?

Ante la cercanía del inicio del Mundial, los negocios pueden promocionar sus productos o crear campañas que no causen problemas de propiedad intelectual. Estos son algunos ejemplos:

Cuentas regresivas: Ayudan a crear emoción y preparan a los consumidores para ver los partidos. Los comercios pueden crear cuentas regresivas sin usar los logos registrados por la FIFA (en caso de no estar autorizados).

Decoraciones: Los negocios pueden usar elementos gráficos de futbol genéricos, como balones, colores y banderas, pero no el balón oficial de la FIFA (Trionda) ni el trofeo.

Mercancía: En caso de promocionar playeras, gorras o tazas referentes al Mundial, estos no deben contener los logos oficiales, ya que se infringe la propiedad intelectual. Se pueden utilizar términos genéricos por ejemplo, futbol, cancha o espíritu deportivo.

Planificar una estrategia sin el riesgo de infringir la propiedad intelectual es importante para los negocios ya que se espera que la mayor aportación económica durante el Mundial sea generada por el consumo, de acuerdo con Deloitte.