Empresas con tecnología propia facturan hasta 40 veces más

Las empresas que utilizan tecnología propietaria, es decir, aquellas que no sólo usan innovación, sino que la desarrollan y poseen, facturan hasta 40 veces más que las compañías que no cuentan con ella, revela la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

En este sentido, la innovación tecnológica y la propiedad intelectual impulsan la competitividad, la productividad y el crecimiento, ya que permiten ofrecer productos o servicios diferenciados, destaca Liliana Orozco Camacho, coordinadora de investigación de la Asem.

Al presentar el estudio “Tecnología propietaria de las empresas en México”, explicó que, aunque este tipo de compañías tarda en promedio dos años y siete meses en alcanzar la rentabilidad, frente a 1.4 años en el promedio nacional, su facturación es 354% superior.

Este tipo de empresas accede a mercados de muchísimo valor. Su naturaleza disruptiva impulsa nuevos mercados y el rol de México como un desarrollador de innovación y tecnología”.

Empresas que nacen para innovar

El estudio, basado en una encuesta a 315 empresas con tecnología propietaria, encontró que estos negocios se crean principalmente para mejorar un producto o servicio, a diferencia de los negocios tradicionales que suelen surgir por necesidad.

Esto refleja una intención clara de emprender para desarrollar tecnología o resolver problemas sociales o ambientales.

A pesar de tener un mayor nivel de facturación, sólo 11.5% de las empresas en México utiliza tecnología propietaria. Además, el 58.2% tiene como principales clientes a otras empresas y cuentan con un promedio de siete años de operación, lo que se relaciona con el tiempo que requiere alcanzar la rentabilidad.

“El desarrollo tecnológico puede parecer un costo, si lo analizamos, a lo largo termina siendo muy rentable para las organizaciones. Para aquellos que están desarrollando tecnología, quizá sí les cueste un poquito más al inicio, pero eventualmente lo van a recuperar y lo van a recuperar con creces”, señaló Carlos Dotor, del Instituto del Emprendimiento del Tec de Monterrey.

¿Qué tipo de tecnología desarrollan?

El 40% de estas empresas comercializa su tecnología, es decir, la ofrece a otras organizaciones; sin embargo, la mayor parte de este desarrollo se concentra en el centro del país.

El estudio también revela que entre los principales activos destacan el conocimiento técnico especializado (50.2%), el software protegido por derechos de autor (37%) y los algoritmos propios (24.8%).

Además, el 61% de las innovaciones corresponde a productos intangibles; sin embargo, sólo 38% cuenta con patentes registradas en México o en el extranjero, mientras que 14% mantiene solicitudes en proceso.

Los desafíos para crecer

A pesar de su potencial, estas empresas enfrentan barreras importantes. El 54% identifica el acceso a capital como la principal limitante para su crecimiento.

“El acceso a capital y la inversión sigue siendo el talón de Aquiles de las organizaciones. También vemos otras limitantes como el acceso a personal especializado, donde casi el 30% nos dice que ha tenido problemas en encontrar al personal”.

El reto, coinciden los especialistas, es acelerar la transición de las empresas de usuarias a creadoras de tecnología. Si bien el desarrollo propio implica mayores costos y tiempos al inicio, los datos muestran que se trata de una apuesta con alto retorno.