Industria automotriz podría cerrar el año con una discreta caída: Clúster automotriz de Querétaro

Querétaro, Qro. Frente a las complejidades que enfrenta la industria automotriz a nivel regional y nacional, en términos de producción la industria local podría cerrar 2025 sin grandes cambios, pero anticipando una variación anual ligeramente a la baja.

El director del Clúster Automotriz de Querétaro, Daniel Hernández Camacho, refirió que la industria automotriz podría cerrar con un nivel de producción inferior al del año pasado, pero sin una caída tan marcada como se estimaba inicialmente.

En los reportes recientes la industria nacional de autopartes registró indicadores más optimistas, no obstante, la tendencia hacia el cierre de año podría acumular datos a la baja en comparación con el 2024.

“En industria terminal estamos abajo ligeramente de lo que vamos el año pasado, (-) 0.9% más o menos es lo que se estima que terminemos el año, con un 1% negativo hacia abajo en la producción de vehículos, en autopartes mejoraron significativamente los números en el último reporte, pero efectivamente terminaremos debajo, no quisiera aventurarme a decir cómo vamos a terminar en el pronóstico, pero seguramente vamos a terminar por debajo de la producción que cerró el año pasado, sin ser tan gravoso como se esperaba. (…) En general, en la mortalidad de nuestras operaciones cotidianas esperamos un año flat, ya en números absolutos hacia abajo, en porcentajes discretos”, expresó.

El directivo confió en que la contracción sea menor a la prevista, lo que sería positivo para un sector que inició el año con incertidumbre debido a los anuncios de aranceles de Estados Unidos a México.

“Esas son buenas noticias (que la caída no sea tan grave como se esperaba), mejoró mucho el desempeño con respecto a lo que teníamos al inicio del año y ahorita estamos esperando que se dé la baja, pero no con un impacto tan fuerte como el que se esperaba, puedo considerar que terminamos como un año flat en todos los sentidos”, expuso.

Sin embargo, reconoció que el impacto cambia de acuerdo con los segmentos de la industria automotriz; es el caso de las unidades pesadas el declive ha sido mayor, en este comportamiento influyen varios factores, desde pausas en inversiones hasta la incertidumbre arancelaria.

“Algunos nichos sí sufrieron mucho más que otros, por ejemplo, en el tema de pesados —ahí están los datos de septiembre— 54% abajo es un golpe tremendo que ha tenido la industria de pesados y hay muchos factores de por medio. (…) sumado a la incertidumbre pues difícilmente estamos viendo crecimiento jalando al mercado y eso ha impactado en producción terriblemente, sumado a la incertidumbre que hubo con el tema del anuncio de parte del presidente Trump respecto a los aranceles”, expresó.

En este escenario destacó que el reto de la industria mexicana es cumplir con el valor de contenido regional para ampararse en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Respecto al segmento de electrificación, refirió que si bien está creciendo, no lo hace al ritmo esperado.

“La industria de vehículos eléctricos en Estados Unidos significa más o menos 10% del total de sus ventas, esperábamos andar ya en estas fechas en un porcentaje mucho más alto para llegar a lo que se estimaba, para el 2030 tener un 30% de las ventas totales, entonces ahí está ese otro gran reto, no ha crecido la industria de electrificación cómo se esperaba”, expresó.

La producción nacional de autopartes —industria presente en Querétaro— alcanzó un valor de 68,744 millones de dólares de enero a julio de este año, significa una contracción de 5.9%; sin embargo, representa una recuperación de un punto porcentual respecto al reporte anterior cuando la caída fue de 7.1%, informa la Industria Nacional de Autopartes (INA). La organización señala que esa es una tendencia positiva, debido a que en julio la producción fue de 10,115 millones de dólares, superando el promedio mensual de 9,821 millones de dólares.