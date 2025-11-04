Hoteleros de Quintana Roo llaman a atender diferendo diplomático con Perú

Cancún, QRoo.- La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México debe atenderse cuanto antes para que no escale y se ponga en riesgo el intercambio comercial y de turismo entre ambas naciones.

Así lo consideró Jesús Almaguer, ex presidente de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres:

“Es lamentable para nosotros como destino turístico. Esperemos que que se recomponga y que haya habilidad y capacidad diplomática para restablecerlo de los dos lados”.

El empresario hotelero destacó la importancia de Perú como emisor de viajeros hacia México, además de que en el actual contexto nuestro país no se puede dar el lujo de poner en riesgo un mercado latinoamericano:

En 2024, México recibió 154,760 viajeros peruanos, de los cuales 67,563 arribaron por Cancún, es decir, un 43% del total nacional.

Entre enero y septiembre de este año se han captado 72,925 ciudadanos de ese país, de los cuales 24,127 llegaron a Cancún, es decir, 33 por ciento.

Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC, por sus siglas en inglés), de la Universidad Anáhuac también lamentó el rompimiento de relaciones, y recordó que previamente México, de manera unilateral, suspendió el Acuerdo de Supresión de visados que se tenía con Perú, lo que desde entonces ha supuesto una muy importante afectación turística, no solo con ese país sino con Brasil y Ecuador, por lo que llamó a que se piense en el turismo antes de tomar este tipo de decisiones.

Sobre este tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se mantendrán las operaciones consulares en ambos países con el propósito de continuar la atención a los ciudadanos.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, explicó que aunque se suspenden los vínculos diplomáticos formales, se preservará el funcionamiento consular por razones humanitarias y de protección a las personas.