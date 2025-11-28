Híbridos y eléctricos contribuyen con 9% de las ventas de autos en Querétaro

Querétaro, Qro. De enero a octubre se vendieron 2,675 vehículos híbridos y eléctricos en Querétaro, representaron 9% de los vehículos nuevos comercializados en la entidad, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda.

Al finalizar octubre, añadió, Querétaro fue la décima entidad con más ventas de unidades híbridas y eléctricas, en las primeras nueve posiciones se colocaron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Yucatán y Chihuahua.

En los primeros 10 meses del año este segmento registró un crecimiento de 4.5% respecto al año pasado, puntualizó la asociación.

“Nos posicionamos en el top ten de híbridos y eléctricos en Querétaro, esto representa 8.9% de la venta total de vehículos nuevos. (…) Vamos muy bien, y lo importante es que este desarrollo de nuevas tecnologías como son híbridos y eléctricos nos ha venido muy bien en Querétaro porque existe cierta infraestructura que nos permite tener esos vehículos aquí”, mencionó la presidenta.

La empresaria agregó que en coordinación entre la iniciativa privada y el gobierno estatal se trabaja en una estrategia para instalar estaciones de carga que den soporte a este tipo de tecnología automotriz.

Distribuciones reportan caída de 0.5% en ventas

En los primeros nueve meses del año, en el estado se comercializaron 29,742 vehículos, representando una reducción de 0.5% respecto al año anterior.

La presidenta estatal de AMDA refirió que Querétaro se colocó como el décimo mercado entre las 32 entidades.

De las ventas acumuladas en el año, 17,072 (57.4%) son unidades de usos múltiples y camiones, aunado a 12,670 (42.6%) automóviles.

Nada más en octubre, las compras de vehículos cayeron 0.1%, debido a que se colocaron 3,086 unidades.