Neo bancos, competencia creciente

México registra una notable multiplicación de negocios financieros.

De hecho, se considera que la competencia en banca digital en México es una de las más intensas.

Lo confirma el flujo de inversiones acumuladas y anunciadas desde el arranque de la fuerte competencia iniciada con la promulgación de la Ley Fintech, en el año 2018.

Desde entonces y hasta la fecha, el monto de las inversiones es considerable.

Este nuevo ecosistema, en abierta competencia con las instituciones bancarias tradicionales, van en pos de la bancarización.

Destacan los anuncios de Nu, que recientemente recibió su licencia bancaria y Mercado Libre con montos superiores a los 4 mil millones de dólares, en el primer caso, para los próximos 4 años y para el segundo, sólo para el año en curso.

Además de Banco Plata con inversión acumulada y capital levantado por casi 3 mil millones de dólares (2,700 mdd).

Son los tres más destacados, pero el ecosistema está ávido de crecer en el mercado.

La combinación de un conjunto de factores han derivado en la ebullición del negocio financiero.

Entre ellos están el bajo nivel de bancarización, la explosiva penetración de la telefonía móvil y una mega autopista regulatoria construída a lo largo de varios años, que ha facilitado la creación y reconversión de negocios financieros.

El ecosistema de fintech y neo bancos está en plena expansión.

Algunos de ellos, alcanzaron una dimensión extraordinaria como fintech y en el reciente arranque con su perfil como neo bancos asombran por sus valuaciones.

Un ejemplo es el de Banco Plata cuya valoración alcanzó los 5 mil millones de dólares, luego de la Ronda Serie C, de abril pasado, por 405 millones de dólares en equity.

Los inversionistas que participaron en la Serie C fueron, en calidad de líder Bicycle Capital; Qatar Investment Authority; BTG Pactual, Valor Capital Group y otros fondos globales.

También realizó el financiamiento de deuda en junio de este año, por 300 millones de dólares, como parte de una facilidad de hasta 500 millones de dólares de Oaktreee, Macquarie, Fasanara y Banco Covalto

Banco Plata, antes Plata Card, encabezado por Neri Tollardo, co-fundador y CEO y Bernardo González Rosas, presidente del consejo, ha levantado importantes recursos en su ciclo como fintech y más recientemente, como banco.

Banco Plata, que irrumpió con enorme fuerza en el mercado mexicano en calidad de fintech y ahora con licencia bancaria espera la autorización para constituir, desde cero, una casa de bolsa.

El proceso de autorización como broker o intermediario entre los inversionistas y la bolsa mexicana de valores, tal como ocurrió con la que le permitió transformarse en banco, se está tardando.

A la fecha lleva poco más de año y medio, desde que presentó la solicitud.

La autorización de la licencia bancaria le llevó alrededor de tres años.

La autorización para una casa de bolsa la presentó en diciembre del 2024, y espera recibirla para fines de este año 2026.

Por lo pronto, Banco Plata se consolida y registra un sólido arranque como institución bancaria.

De acuerdo con sus cifras más recientes registra una cartera de crédito por 16 mil millones de pesos; captación de 9,000 millones de pesos y 4.5 millones de clientes.

Atisbos

Finsus, presidida por Norman Hagemeister Rey, mantiene su solicitud de autorización para transformarse en banco ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Recientemente actualizó su información financiera en virtud de que ha registrado importantes avances y ha reforzado sus controles de prevención de lavado de dinero.

A la fecha, sus activos alcanzan los 28,000 millones de pesos, tiene una captación de 23 millones de pesos, una cartera de créditos de 20 mil millones de pesos, está especializada en Pymes, y presenta una cartera vencida de apenas el 2 por ciento.