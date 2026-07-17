Trump da ventaja a producción de autos hechos en EU

Además de los aranceles de 25% que impuso a las importaciones estadounidenses de automóviles, el presidente Donald Trump mantiene una compensación para reducir el impacto de las tarifas de la Sección 232 a la producción de estos vehículos en Estados Unidos.

El 29 de abril de 2025, Trump emitió otra proclamación que instruyó al Secretario de Comercio a establecer un proceso mediante el cual los fabricantes de automóviles con operaciones de ensamblaje en los Estados Unidos pudieran solicitar un monto de compensación por ajuste de importaciones para reducir temporalmente los aranceles de la Sección 232 sobre autopartes importadas, con el fin de apoyar el ensamblaje final de automóviles en los Estados Unidos.

El Presidente determinó que vincular los aranceles impuestos a las importaciones de autopartes con su uso en el ensamblaje dentro de los Estados Unidos ajustaría las importaciones de automóviles y autopartes y eliminaría de manera más efectiva la amenaza que dichas importaciones representan para la seguridad nacional.

También Trump definió que este sistema modificado, entre otras cosas, fortalecería las operaciones de ensamblaje de vehículos en los Estados Unidos al alentar a las empresas a expandir la capacidad de producción nacional, trasladar la actividad manufacturera a los Estados Unidos y crear empleos en la industria automotriz estadounidense. El Presidente concluyó que estas acciones colectivas eliminarían de manera más efectiva la amenaza a la seguridad nacional porque reducirían más rápidamente la dependencia de la manufactura extranjera y la importación de automóviles y autopartes.

Según el programa establecido por el Secretario de Comercio, los fabricantes de automóviles podían solicitar al Departamento de Comercio un ajuste de importación equivalente a 3.75% del precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) agregado para los automóviles elegibles ensamblados en EU entre el 3 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2030. Como parte de un proceso que inició desde 2019, el Presidente de Estados Unidos ordenó al Secretario de Comercio que supervisara las importaciones de autos y ciertas autopartes y que le informara de cualquier circunstancia que pudiera requerir medidas adicionales.